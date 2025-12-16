Surprise à Springfield! Maggie Simpson, habituellement muette, prend la parole dans la série culte américaine «The Simpsons». Dans une vision du futur, la star hollywoodienne Lindsay Lohan prête sa voix au bébé. Un moment rare, qui fait sensation et devient viral.

Maggie Simpson parle pour la première fois... et avec une voix bien connue

Patricia Broder

Pendant près de quarante ans, elle est restée le membre le plus silencieux de la famille télévisée la plus célèbre du monde. Maggie Simpson, le bébé en bleu à la tétine inamovible, s’est longtemps passée de mots. Depuis plus de 35 ans d’existence de la série américaine culte «The Simpsons», ses prises de parole ont été extrêmement rares et réservées à des occasions bien précises.

C’est le cas du nouvel épisode intitulé Parahormonal Activity (épisode 801, saison 37), diffusé aux Etats-Unis le 14 décembre 2025. Maggie y parle et, fait notable, elle le fait avec la voix de la star hollywoodienne Lindsay Lohan.

La scène se déroule dans une vision du futur. Bart et Lisa sont devenus adolescents, tandis que Maggie a, elle aussi, grandi. Lorsque Bart propose d’aller à l’école en voiture, Maggie intervient. «S’il te plaît, ne laisse pas Bart conduire!», s’écrie-t-elle, doublée par Lindsay Lohan. «C’est beaucoup trop effrayant. Il conduit de manière si cahoteuse que tout le monde nous klaxonne, crie et nous montre du doigt.»

Maggie avait déjà parlé

Ces quelques phrases ont une portée particulière, puisque Maggie ne parle presque jamais. Son mot le plus célèbre remonte à 1992, lorsqu’elle avait prononcé un simple «Daddy», avec la voix de l’icône hollywoodienne Elizabeth Taylor. En 2009, dans l’épisode Four Great Women and a Manicure (saison 20), l’actrice oscarisée Jodie Foster lui avait prêté sa voix pour un monologue étonnamment long dans une crèche. Plus tard, lors d’un épisode spécial d’Halloween, Maggie avait de nouveau parlé grâce à James Earl Jones, célèbre pour sa voix grave et reconnaissable entre toutes, notamment celle de Dark Vador dans la saga Star Wars.

L’arrivée de Lindsay Lohan dans ce cercle fermé de voix célèbres qui interprètent Maggie s’inscrit logiquement dans cette tradition. L’ancienne idole des enfants et adolescents des années 2000 connaît d’ailleurs un retour remarqué cette année. Le clin d’œil est d’autant plus fort que Lindsay Lohan a toujours revendiqué son admiration pour Elizabeth Taylor. Elle avait incarné l’actrice dans le biopic «Liz & Dick» en 2012. Le fait qu’elle prête aujourd’hui sa voix à Maggie, après qu’Elizabeth Taylor lui a offert la parole pour la toute première fois, donne à cet épisode un parfum de boucle bouclée.