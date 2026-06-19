«Tout le Liban doit brûler», dit un ministre israélien après la mort de quatre soldats

«Tout le Liban doit brûler», a déclaré vendredi le ministre de la Sécurité nationale israélien Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite et allié politique clef du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après l'annonce de la mort de quatre soldats israéliens.

«Avec tout le respect dû aux Américains, Israël doit clairement signifier au monde entier que le sang de nos fils et la sécurité de nos citoyens ne sont pas à brader. Tout le Liban doit brûler», a-t-il dit dans un communiqué.

L'armée israélienne a annoncé en début de matinée la mort de quatre de ses soldats, tués en opérations dans le sud du Liban, ses premières pertes depuis la signature de l'accord entre Washington et Téhéran censé mener à la fin de la guerre au Proche et au Moyen-Orient, sur tous les fronts, y compris au Liban où s'affrontent Israël et le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran.

Source: AFP