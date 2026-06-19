L'Iran ferme à nouveau le détroit d'Ormuz
A la suite de la signature de l'accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis, la levée du blocus du détroit d'Ormuz a été annoncée jeudi.
Mais un message Telegram diffusé vendredi indiquait que l'Iran avait de nouveau bloqué le détroit. Le Corps des gardiens de la révolution islamique aurait ordonné à tout navire de ne pas s'approcher du détroit, sous peine d'être «pris pour cible». L'Iran annonce que ce dernier restera fermé jusqu'au retrait d'Israël du Liban et des Etats-Unis de la région.
Source: AFP
«Tout le Liban doit brûler», dit un ministre israélien après la mort de quatre soldats
«Tout le Liban doit brûler», a déclaré vendredi le ministre de la Sécurité nationale israélien Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite et allié politique clef du Premier ministre Benjamin Netanyahu, après l'annonce de la mort de quatre soldats israéliens.
«Avec tout le respect dû aux Américains, Israël doit clairement signifier au monde entier que le sang de nos fils et la sécurité de nos citoyens ne sont pas à brader. Tout le Liban doit brûler», a-t-il dit dans un communiqué.
L'armée israélienne a annoncé en début de matinée la mort de quatre de ses soldats, tués en opérations dans le sud du Liban, ses premières pertes depuis la signature de l'accord entre Washington et Téhéran censé mener à la fin de la guerre au Proche et au Moyen-Orient, sur tous les fronts, y compris au Liban où s'affrontent Israël et le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran.
Source: AFP
Pas de discussions vendredi au Bürgenstock
Les discussions prévues vendredi entre les Etats-Unis et l’Iran au Bürgenstock n’auront pas lieu. Elles ont été reportées.
«La Suisse reste à disposition et poursuit les préparatifs», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau. Elle «reste pleinement engagée dans ses efforts pour favoriser le dialogue».
Après la signature mercredi de leur protocole d’accord, les Etats-Unis et l’Iran auraient dû formellement lancer vendredi les 60 jours de négociations vers un accord final, notamment sur le nucléaire. Le mémorandum est toutefois entré en vigueur.
Attendus, le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf ont reporté leur déplacement.
Source: ATS
Netanyahu soutient qu'Israël restera au Liban «aussi longtemps que nécessaire»
Israël restera au Liban «aussi longtemps que nécessaire» a affirmé vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ajoutant que son pays ferait «payer un prix très lourd» au mouvement islamiste Hezbollah, après l'annonce de la mort de quatre soldats en opération.
L'armée israélienne «restera dans la zone de sécurité dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire pour pour protéger les localités du nord» d'Israël, déclare M. Netanyahu dans un communiqué. «Israël n'acceptera aucune attaque contre nos soldats ou notre territoire», ajoute-t-il.
Le ministre de la Défense Israël Katz a de son côté prévenu d'une riposte israélienne «avec une force considérable» à toute attaque du Hezbollah, allié de l'Iran.
Source: AFP
Israël dit avoir frappé plus de 80 cibles et tué des dizaines de membres du Hezbollah
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé «plus de 80 cibles et tué des dizaines» de membres du mouvement islamiste libanais Hezbollah depuis la nuit.
«En riposte aux violations [du cessez-le-feu] répétées et flagrantes du Hezbollah, Tsahal [...] a frappé plus de 80 centres de commandement terroristes, [lanceurs] et autres sites de l'infrastructure terroriste» du mouvement allié de l'Iran, indique un communiqué militaire. «Des dizaines de terroristes du Hezbollah [...] ont été éliminés.»
Source: AFP
L'armée suisse reste mobilisée pour la rencontre au Bürgenstock
Le service d'appui de l'armée suisse pour la rencontre entre les Etats-Unis et l'Iran au Bürgenstock (NW) se poursuit comme prévu. L'armée reste en poste et n'a pas été déchargée de sa mission.
Cette information a été confirmée par un porte-parole du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), à la demande de l'agence de presse Keystone-ATS.
Les quelque 2000 militaires mobilisés restent donc en poste au Bürgenstock (NW). Ils apportent leur soutien à la police cantonale de Nidwald dans les domaines de la protection des sites, de la surveillance, du transport et de la logistique.
Source: ATS
L'Iran conditionne toute discussion avec les USA aux «lignes rouges» fixées par Téhéran
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a insisté vendredi sur le nécessaire respect des «lignes rouges» de l'Iran lors des futurs pourparlers avec les Etats-Unis.
«Comme nous l'avons démontré tout au long des négociations précédentes, nous restons fermes dans le respect des conditions et des lignes rouges fixées, et dans la défense des intérêts de la nation iranienne», a déclaré l'influent Mohammad Bagher Ghalibaf, cité par l'agence Irna.
«Si l'ennemi se montre excessif» dans ses demandes, «nous avons prouvé que nous sommes prêts à riposter et que nous n'hésiterons pas à infliger une réponse cinglante», a ajouté celui qui est aussi le président du Parlement.
Source: AFP
Les passages de navires au plus haut depuis mi-avril dans le détroit d'Ormuz
Un total de 25 navires commerciaux ont passé le détroit d'Ormuz jeudi, après un accord permettant sa réouverture la veille, un volume inédit depuis mi-avril, selon des données de la plateforme de suivi maritime AXSMarine publiées vendredi.
Il s'agit du nombre de bateaux le plus élevé en une seule journée depuis le 18 avril, qui avait coïncidé avec une brève fenêtre de réouverture, après l'annonce par l'Iran que le détroit était alors ouvert au trafic commercial sur cette artère stratégique pour le commerce mondial.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir frappé des cibles du Hezbollah au Liban après l'attaque contre ses soldats
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé des cibles du Hezbollah dans l'est du Liban, après l'attaque qui a coûté la vie à quatre de ses soldats.
«Il y a peu de temps, en réaction aux violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah qui continue de préparer et mener des attaques terroristes contre des soldats israéliens, l'armée a frappé des sites d'infrastructures du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa», a affirmé l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Paris appelle Israël à «respecter» l'accord Iran-Etats-Unis, qui prévoit la «cessation des hostilités» au Liban
Israël doit «respecter» le protocole d'accord signé mercredi entre l'Iran et les Etats-Unis, qui prévoit la «cessation des hostilités» y compris au Liban, a appelé vendredi le chef de la diplomatie française après de nouvelles frappes israéliennes dans le sud du Liban.
«Cet accord prévoit la cessation des hostilités, le gouvernement israélien doit le respecter, et les Etats-Unis en particulier doivent exercer toute la pression nécessaire sur le gouvernement israélien pour que ce soit le cas», a affirmé Jean-Noël Barrot sur la radio FranceInfo.
Au moins dix-huit morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban
Des frappes israéliennes menées dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région de Nabatiyé, dans le sud du Liban, ont fait au moins 18 morts selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI), malgré la conclusion du protocole irano-américain qui prévoit une cessation des hostilités.
L'ANI rapporte que «l'ennemi a commis plusieurs massacres» lors d'une série de frappes aériennes ciblant des habitations dans plusieurs localités proches de Nabatiyé. Ces attaques ont fait au moins 18 morts, dont huit dans la ville de Harouf. Il s'agit du plus lourd bilan publié depuis l'annonce de la conclusion de l'accord lundi.
Source: AFP
Israël annonce la mort de quatre de ses soldats au Liban, les premiers depuis l'accord USA-Iran
L'armée israélienne a annoncé vendredi matin la mort de quatre de ses soldats, tués en opérations dans le sud du Liban, ses premières pertes depuis la signature de l'accord entre Washington et Téhéran censé mettre fin à la guerre au Proche et au Moyen-Orient.
«Le lieutenant-colonel Dor Gedalia Ben Simhon est tombé au combat» avec «trois autres soldats» dont les noms seront publiés ultérieurement, indique un communiqué militaire publié après que l'armée a annoncé avoir mené des frappes à travers le sud du Liban contre le Hezbollah «après des violations répétées du cessez-le-feu» par ce mouvement islamiste allié de l'Iran.
Israël dit frapper des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé vendredi frapper des cibles du Hezbollah pro-iranien dans plusieurs zones du sud du Liban.
«L'armée a frappé cette nuit et continue de frapper des terroristes et des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs zones dans le sud du Liban», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP