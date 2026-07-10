L'Iran affiche sa vengeance contre les USA lors des funérailles de Khamenei

Pendant une semaine, le régime iranien a organisé des processions funéraires pour le Guide suprême assassiné Ali Khamenei, sous un mot d'ordre omniprésent: «Mort à Trump».

L'un des éléments les plus marquants a été le délai inhabituellement long avant l'inhumation. Dans la tradition musulmane, les défunts sont généralement enterrés très rapidement, souvent le jour même de leur décès. Dans le cas de Khamenei, les autorités iraniennes semblaient vouloir mettre en scène des funérailles grandioses et minutieusement préparées.

De nombreux participants brandissaient des drapeaux rouges, symbole de vengeance dans l'islam chiite. Des femmes vêtues de noir portaient des pancartes affichant le slogan «A mort Trump». Une immense banderole proclamait quant à elle: «Nous tuerons Trump». Le message n'était pas écrit en persan, mais en anglais, manifestement pour être vu dans le monde entier.

Mercredi, lors du sommet de l'OTAN en Turquie, le président américain Donald Trump a affirmé être personnellement visé par Téhéran: «Je suis tout en haut de la liste des personnes à abattre de l'Iran.» La République islamique menace ouvertement Donald Trump de représailles depuis des années, en raison de la mort du général Qassem Soleimani, tué durant son premier mandat présidentiel.

Source: Blick Zurich