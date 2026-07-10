L'Iran affiche sa vengeance contre les USA lors des funérailles de Khamenei
Pendant une semaine, le régime iranien a organisé des processions funéraires pour le Guide suprême assassiné Ali Khamenei, sous un mot d'ordre omniprésent: «Mort à Trump».
L'un des éléments les plus marquants a été le délai inhabituellement long avant l'inhumation. Dans la tradition musulmane, les défunts sont généralement enterrés très rapidement, souvent le jour même de leur décès. Dans le cas de Khamenei, les autorités iraniennes semblaient vouloir mettre en scène des funérailles grandioses et minutieusement préparées.
De nombreux participants brandissaient des drapeaux rouges, symbole de vengeance dans l'islam chiite. Des femmes vêtues de noir portaient des pancartes affichant le slogan «A mort Trump». Une immense banderole proclamait quant à elle: «Nous tuerons Trump». Le message n'était pas écrit en persan, mais en anglais, manifestement pour être vu dans le monde entier.
Mercredi, lors du sommet de l'OTAN en Turquie, le président américain Donald Trump a affirmé être personnellement visé par Téhéran: «Je suis tout en haut de la liste des personnes à abattre de l'Iran.» La République islamique menace ouvertement Donald Trump de représailles depuis des années, en raison de la mort du général Qassem Soleimani, tué durant son premier mandat présidentiel.
Source: Blick Zurich
Israël dit être prêt à attaquer l'Iran «une troisième fois si nécessaire»
L'armée israélienne est prête à attaquer l'Iran «une troisième fois si nécessaire», a déclaré jeudi le ministre de la Défense israélien Israël Katz durant une cérémonie militaire.
«L'armée est prête et en état d'alerte pour une reprise des combats, afin de rétablir une supériorité aérienne et de frapper à nouveau (...) en Iran, pour éliminer les menaces, y compris une troisième fois si nécessaire», a-t-il dit.
Source: AFP
Le guide suprême Khamenei inhumé sur fond de frappes entre les Etats-Unis et l'Iran
Le défunt guide suprême iranien Ali Khamenei a été inhumé tôt vendredi à Machhad, a rapporté la télévision d'Etat, après plusieurs jours de funérailles marquées par la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran.
La cérémonie a eu lieu sans la présence apparente de son fils et successeur, Mojtaba Khamenei, selon les images diffusées par la télévision d'Etat, qui ont montré le cercueil d'Ali Khamenei être porté au sein du sanctuaire de l'imam Reza, le lieu le plus saint de l'islam chiite en Iran.
A Machhad, ville du nord-est qui abrite ce sanctuaire, une immense foule avait cheminé sous un soleil de plomb. La dernière étape de l'inhumation du guide suprême s'est déroulée sur fond de reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, les plus importantes depuis la signature le 17 juin par les deux belligérants d'un fragile protocole d'accord venu entériner le cessez-le-feu d'avril.
Donald Trump a déclaré la trêve «terminée» et étrillé les dirigeants iraniens, «des malades» avec qui il ne veut plus «avoir affaire», tout en laissant la porte ouverte à la poursuite des pourparlers par son équipe de négociateurs. Le cabinet de Benjamin Netanyahu a annoncé de son côté que le Premier ministre israélien s'était entretenu jeudi soir avec le président américain, qui l'a informé des «derniers mouvements» américains dans le Golfe.
Source: AFP
Trump a informé Netanyahu des «derniers mouvements» américains dans le Golfe
Le président américain Donald Trump s'est entretenu jeudi soir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour l'informer des «derniers mouvements» américains dans le Golfe, a annoncé le cabinet de Benjamin Netanyahu. Cette conversation a eu lieu «dans le cadre des contacts réguliers» entre les deux dirigeants, qui ont réaffirmé à cette occasion «la poursuite de la coordination entre leurs pays dans divers domaines», selon un communiqué du cabinet du Premier ministre diffusé sur le réseau X.
«De son côté, Benjamin Netanyahu a souligné la gravité des déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan et de ses collaborateurs contre l'existence de l'Etat d'Israël, ainsi que la nécessité de mettre en place des zones de sécurité le long des frontières israéliennes», ajoute ce communiqué. Un responsable américain a confirmé à l'AFP la tenue de cet appel, sans fournir de précision sur son contenu.
Les Etats-Unis sont le principal allié d'Israël, mais Trump s'est à plusieurs reprises livré ces dernières semaines à des critiques publiques de Netanyahu, après que la guerre menée par Israël contre le Hezbollah au Liban a menacé les pourparlers avec l'Iran. Le bureau de Benjamin Netanyahu avait affirmé début juillet que les deux dirigeants s'étaient convenus de se rencontrer «prochainement» aux Etats-Unis.
Selon le «Wall Street Journal» jeudi, le gouvernement israélien a partagé avec Washington une information de ses services de renseignement selon laquelle l'Iran cherche à assassiner Donald Trump. Les Etats-Unis ont assassiné le puissant général iranien Qassem Soleimani en Irak en 2020, lors du premier mandat du républicain, et l'Iran a publiquement menacé de représailles.
Source: AFP
La Jordanie intercepte des missiles iraniens ayant pénétré dans son espace aérien
L'armée jordanienne a intercepté des missiles iraniens ayant pénétré dans l'espace aérien du royaume, a annoncé jeudi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
«Les sirènes d'alerte ont été déclenchées (...) après que l'espace aérien du royaume a été violé par des missiles lancés depuis l'Iran, qui ont été interceptés», a déclaré Mohammad Momani à la chaîne publique Al Mamlaka.
Source: AFP
Le «périmètre» de la centrale nucléaire de Bouchehr en Iran a été visé par une frappe
Un responsable iranien a affirmé jeudi qu'une frappe américaine avait visé «le périmètre» de la centrale nucléaire de Bouchehr, la seule en activité en Iran, seon un média d'Etat, en pleine reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.
«Dans la continuité des attaques menées par l'ennemi américain et les violations de l'accord de cessez-le-feu, plusieurs zones de la province de Bouchehr ont été visées» jeudi, a déclaré le gouverneur adjoint de cette région méridionale, Ehsan Jahanian, cité par l'agence officielle Irna.
Parmi ces zones figurent «le périmètre de la centrale nucléaire, une base militaire dans la ville de Choghadak, et une jetée dans le sud de la province», a précisé ce responsable, en disant n'avoir reçu «aucune information sur des victimes pour l'instant».
Source: AFP
Amnesty appelle à enquêter pour «crimes de guerre» après des frappes israéliennes au Liban
Trois frappes israéliennes menées dans le sud du Liban en mars, qui ont tué une vingtaine de personnes, sont susceptibles de constituer des «crimes de guerre» et doivent «faire l'objet d'enquêtes», selon Amnesty International dans un communiqué jeudi.
«En l'espace d'une semaine seulement, l'armée israélienne a anéanti des familles entières, dont une douzaine d'enfants, au Liban, faisant preuve d'un mépris flagrant pour la vie des civils», déplore Kristine Beckerle, directrice régionale adjointe, citée dans une enquête publiée jeudi par l'ONG.
24 victimes civiles, dont 12 enfants
«La communauté internationale doit agir maintenant», juge-t-elle, enjoignant les Etats à «invoquer la compétence universelle et extraterritoriale dans le but d'enquêter sur les responsables présumés et de les poursuivre».
L'ONG a enquêté sur trois frappes israéliennes menées dans le sud du Liban les 6, 12 et 13 mars qui ont, selon Amnesty, coûté la vie à «24 civils, dont 12 enfants».
Source: AFP
Un blessé dans la dernière attaque iranienne contre le Koweït
Au moins une personne a été blessée jeudi dans les dernières frappes de l'Iran sur le Koweït, a annoncé le ministère de la défense du pays du Golfe.
Elle reçoit actuellement «les soins médicaux nécessaires et se trouve dans un état stable», a déclaré sur X le porte-parole du ministère, précisant que quatre missiles et 10 drones avaient été «interceptés avec succès et neutralisés» à l'aube.
Source: AFP
L'Iran dénonce des attaques américaines contre des infrastructures civiles
L'Iran a dénoncé jeudi des frappes américaines contre des ponts ferroviaires, estimant qu'elle constituaient «un crime de guerre flagrant».
Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a dit «condamner dans les termes les plus forts» les attaques des Etats-Unis qui ont visé «les provinces côtières du sud en plusieurs endroits», ainsi que «deux ponts dans les provinces orientales sur la voie ferrée vers la ville sainte de Machhad», où se déroulent jeudi les obsèques de l'ayatollah Ali Khamenei.
Ces frappes «représentent sans aucun doute un crime de guerre flagrant», a ajouté le ministère, en exprimant la «détermination» de l'Iran à «défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité nationale».
Source: AFP
Des explosions entendues à Manama, où les sirènes d'alerte ont été activées
Des explosions ont été entendues jeudi à Manama, la capitale de Bahreïn, où des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées pour la deuxième fois, quelques heures après des attaques iraniennes survenues dans la nuit, a constaté un journaliste de l'AFP.
«Les sirènes d'alerte ont été déclenchées. Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre vers le lieu sûr le plus proche», a indiqué le ministère bahreïni de l'Intérieur dans un message publié sur X.
Source: AFP
Les frappes américaines des deux derniers jours ont fait 14 morts et 78 blessés
Le ministère iranien de la Santé a affirmé jeudi que 14 personnes avaient été tuées et 78 blessées ces deux derniers jours par des frappes américaines sur le pays.
«Alors que le cessez-le-feu était en vigueur, les Etats-Unis ont visé cinq provinces iraniennes» mercredi et jeudi, a détaillé sur X le responsable du service des relations publiques du ministère, Hossein Kermanpour. Ces attaques «ont jusqu'à présent fait 14 martyrs et 78 blessés», 47 de ces derniers restant hospitalisés, selon lui.
Source: AFP
L'armée iranienne affirme avoir visé des sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn
L'armée iranienne a affirmé avoir visé jeudi des sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn à l'aide de drones kamikazes, en représailles aux frappes américaines menées plus tôt dans la journée, ont rapporté les médias d'Etat iraniens.
L'armée a indiqué que, «dans la poursuite des attaques menées par l'armée de la République islamique d'Iran contre les bases américaines dans la région», elle avait visé un système d'interception de missiles Patriot au Koweït, un système d'alerte précoce au Qatar et des réservoirs de carburant à Bahreïn au moyen d'«un grand nombre de drones kamikazes de différents types», selon ces médias.
Source: AFP