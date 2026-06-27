L'Iran enrage après des frappes américaines sur son sol

L'Iran dénonce une «violation flagrante» de l'accord après des frappes américaines
L'Iran a estimé samedi que les frappes américaines la veille contre son territoire constituaient une «violation flagrante» du protocole d'accord conclu avec les Etats-Unis et visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
L'Iran «condamne fermement les frappes aériennes menées par l'armée terroriste américaine dans la soirée du vendredi 26 juillet contre plusieurs sites situés sur la côte sud de l'Iran», a indiqué dans un communiqué le ministère iranien des Affaires étrangères.
Ces frappes «constituent une violation flagrante du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations unies et une violation flagrante du paragraphe 1 du protocole d'accord» conclu à la mi-juin avec les Etats-Unis, ajoute la diplomatie iranienne.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent avoir frappé des cibles en Iran en réponse à l'attaque d'un navire
L'armée américaine a annoncé vendredi avoir frappé des cibles en Iran en réponse à l'attaque par Téhéran la veille d'un cargo qui venait de franchir le détroit d'Ormuz.
«Le commandement central américain a mené des frappes contre l'Iran en réponse puissante à l'attaque de la veille contre un navire commercial qui transitait dans le détroit d'Ormuz», a-t-il écrit dans un communiqué publié sur X, précisant avoir ciblé «des lieux de stockage de missiles et de drones» et «des sites radar côtiers».
Cette «agression injustifiée contre un navire commercial par les forces iraniennes est une violation claire du cessez-le-feu», a estimé l'armée américaine.
Source: AFP
Israël restera dans le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a redit vendredi que son armée resterait dans le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes, une déclaration qui intervient juste après l'annonce d'un accord-cadre entre Israël, le Liban et les Etats-Unis.
«La chose la plus importante avant tout est qu'Israël reste dans la zone de sécurité dans le sud du Liban. C'est un accomplissement majeur et nous le maintiendrons tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé», a déclaré Benjamin Netanyahu dans une vidéo préenregistrée, diffusée aux médias israéliens.
L'armée israélienne permettra néanmoins à l'armée libanaise de prendre le contrôle de «deux zones pilotes», l'une au sud du fleuve Litani, l'autre au nord de ce dernier, situé , à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël.
Les habitants ne pourront pas revenir
Le Premier ministre israélien a prévenu que les habitants qui avaient dû fuir des zones où l'armée israélienne est désormais déployée dans le sud du Liban ne pourront pas revenir chez eux, malgré l'accord-cadre. Dans cette zone dite «de sécurité», «nous n'y laissons pas entrer le Hezbollah et nous ne laissons pas non plus entrer la population civile», a déclaré Benjamin Netanyahu.
Source: AFP
Israël, le Liban et les Etats-Unis annoncent la signature d'un accord-cadre
Israël, le Liban et les Etats-Unis ont signé un accord-cadre vendredi à Washington, sans en dévoiler le contenu mais avec pour objectif affiché d'ouvrir la voie à «une paix et une sécurité durables», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.
«Nous sommes heureux d'annoncer un accord-cadre entre le gouvernement souverain du Liban et le gouvernement d'Israël, avec la médiation et le soutien des Etats-Unis», a déclaré le chef de la diplomatie américaine juste avant la signature, en ajoutant qu'il posait «un cadre pour une paix et une sécurité durable».
Sous les auspices des Etats-Unis, le Liban et Israël avaient entamé mi-avril des discussions directes à Washington, les premières depuis des décennies entre les deux pays.
Source: AFP
Ormuz: une route non approuvée par l'Iran toujours utilisée
Le nombre de passages par le détroit d'Ormuz a baissé jeudi par rapport à mercredi, mais les navires continuent de longer la côte d'Oman pour sortir du Golfe par cette route non-approuvée par l'Iran et malgré les risques de frappes, selon les données de suivi maritime consultées vendredi.
D'après la plateforme Kpler, au moins 42 navires transportant des matières premières (pétroliers, méthaniers et vraquiers) ont franchi jeudi ce passage stratégique, dont le sort est un point de contentieux majeur dans les négociations irano-américaines. C'est moins que le pic de 57 atteint mercredi.
Jeudi, dix des 42 navires sont entrés dans le Golfe et 32 en sont sortis. La moitié des passages s'est fait en longeant Oman, au sud du détroit.
Vendredi, 29 autres navires commerciaux sont passés par le détroit, dont dix pour entrer au Golfe et 19 pour en sortir, selon les données de Kpler en fin d'après-midi. Dix-sept ont suivi la route au large d'Oman.
Source: AFP
Trump dénonce une «violation stupide» du cessez-le-feu après l'attaque iranienne contre un navire
Donald Trump a dénoncé vendredi une «violation stupide» du cessez-le-feu en vigueur avec l'Iran après l'attaque d'un navire dans le détroit d'Ormuz, qu'il a attribuée à un drone iranien.
L'Iran «a lancé au moins quatre drones d'attaque contre des navires transitant par le détroit d'Ormuz. L'un des drones a frappé de manière substantielle le pont supérieur d'un cargo de grande taille et très coûteux», a écrit le président américain sur sa plate-forme Truth Social, en ajoutant: «Evidemment, c'est une violation stupide de notre accord de cessez-le-feu.»
L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté jeudi qu'un cargo avait été endommagé par un projectile d'origine inconnue dans le détroit, et la société britannique de sécurité maritime Vanguard Tech a identifié ce navire comme étant le porte-conteneurs Ever Lovely, battant pavillon singapourien.
Source: AFP
Des marins d'un pétrolier saisi par les Etats-Unis remis aux autorités iraniennes au Pakistan
L'Iran a annoncé vendredi que 22 membres d'équipage d'un pétrolier iranien saisi par les Etats-Unis pendant la guerre, avaient été remis à un de leurs consulats au Pakistan, a rapporté l'agence de presse gouvernementale Irna.
Le Pakistan, pays médiateur entre les deux belligérants qui ont signé un protocole d'accord mi-juin pour mettre fin aux hostilités, a facilité cet épilogue, précise Irna.
Le consulat général d'Iran à Karachi a également annoncé l'arrivée de l'équipage, précisant qu'ils «retourneront dans leur patrie dans les prochains jours». Aucune de ces sources n'a précisé de quel pétrolier il s'agissait ni de quand et où il avait été saisi.
Source: AFP
115 navires et 2500 marins évacués depuis mardi
Le plan d'évacuation de l'Organisation maritime internationale (OMI) a permis depuis mardi à 115 navires avec 2500 marins de quitter le Golfe par le détroit d'Ormuz, selon le décompte vendredi de cet organe de l'ONU chargée de la sécurité en mer.
«Bien que nous ayons mis en pause l'évacuation hier (après une attaque visant un bateau, ndlr), certains navires continuent de transiter dans la partie sud du détroit d'Ormuz», a ajouté le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, lors d'une conférence de presse.
Le plan de l'OMI prévoit l'évacuation d'un total de 11'000 marins à bord de 600 navires, qui étaient coincés dans le Golfe à cause de la guerre au Moyen-Orient, à travers deux voies distinctes, une proche des côtes de l'Iran et l'autre de celles d'Oman, en coordination avec les autorités locales. Mais l'opération a été suspendue jeudi après une attaque visant un navire.
Source: AFP
Le Hezbollah qualifie l'accord irano-américain de «défaite» pour Washington
Le dirigeant du Hezbollah, Naïm Qassem, a qualifié vendredi le protocole d'accord irano-américain, qui a conduit à une trêve au Liban, de «déclaration de défaite» de Washington et d'Israël, et a réclamé le retrait «inconditionnel» des forces israéliennes de son pays.
«Ils voulaient une guerre majeure (...) pour éliminer notre existence», «nous avons pu arrêter cette agression et obtenir une grande victoire», a déclaré Naïm Qassem dans une allocution télévisée pour l'Achoura, journée de deuil pour la mort de Hussein, figure clé de l'islam chiite, saluant la fermeté de l'Iran pour parvenir à un protocole d'accord «qui est une déclaration officielle de la défaite de l'Amérique et d'Israël».
«Israël n'a d'autre choix que de se retirer complètement de chaque centimètre de notre terre libanaise (...) Israël doit partir sans conditions», a-t-il ajouté.
Source: ATS
Une vérification nucléaire très poussée sera nécessaire en Iran après la guerre
Un système de vérification «très poussé» est nécessaire en Iran après le récent conflit afin de s'assurer que le pays ne développe pas d'armes nucléaires, a déclaré vendredi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
«Je pense que l'objectif de cet accord (récent entre les États-Unis et l'Iran) est de garantir qu'il n'y ait pas de développement d'armes nucléaires en Iran. Le gouvernement iranien a déclaré très clairement que ce n'est pas son intention», a indiqué Rafael Grossi lors d'une conférence de presse au Japon. «Mais bien sûr, les intentions ne suffisent pas. Nous devons mettre en place un système de vérification très poussé (...) dès que possible», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Les discussions entre le Liban et Israël à Washington vont se poursuivre vendredi
La cinquième session de pourparlers entre Israël et le Liban sous médiation américaine censée se terminer jeudi va finalement se poursuivre vendredi à Washington, a annoncé le département d'Etat américain.
«Les discussions entre Israël et le Liban sont toujours en cours alors que nous continuons à les faciliter. Les deux parties reprendront demain à 9h (11h en Suisse) pour continuer leur travail en vue d'un accord», a déclaré le département d'Etat à l'AFP jeudi.
Source: AFP
Le Hezbollah accuse Israël d'avoir violé le cessez-le-feu
Le Hezbollah pro-iranien a accusé une nouvelle fois Israël jeudi de «violation flagrante» du cessez-le-feu après une frappe de drone israélien dans le sud du Liban ayant fait trois morts selon les autorités.
Le groupe a dénoncé dans un communiqué une «attaque directe» contre des «civils», alors qu'Israël a dit plus tôt avoir tué des combattants issus de ses rangs.
Le Hezbollah «assure pour la troisième fois» qu'il s'agit d'une «violation flagrante» par Israël «du cessez-le-feu pour lequel il s'est engagé jusqu'à présent» et dit «suivre de près ces violations».
Source: AFP