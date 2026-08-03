DE
FR

Fausses promesses de Trump?
«Nous ne négocions pas avec les Etats-Unis», dément l'Iran

Les affrontements entre Iraniens et Américains ont repris mardi. Les frappes échangées depuis ont été les plus importantes depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord visant à trouver une fin à la guerre déclenchée le 28 février.
Publié: 01:21 heures
|
Dernière mise à jour: 10:07 heures
DIMITRI_FACE.jpg
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
GM_BlickPortraits_22.jpg
LEO_FACE (1).png
Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
09:54 heures

La diplomatie iranienne nie toute négociation avec les Etats-Unis

Le ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré lundi qu'il n'y avait pas de négociations en cours avec les Etats-Unis, alors que le président américain Donald Trump a assuré la veille qu'elles reprendraient dans l'après-midi.

«Nous ne négocions pas avec les Etats-Unis en ce moment. Nous négocions avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d'Ormuz», a affirmé le porte-parole de la diplomatie Esmaïl Baghaï lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Source: AFP

01:13 heures

Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi, après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu'un accord soit rapidement conclu.

Le président américain Donald Trump s'adressant à la presse à bord de son Air Force One, le 2 août 2026.
Photo: AFP

«Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme (...) Ce que l'on fait maintenant, c'est parler avec eux sous la forme d'une négociation. Cela commence demain après-midi (lundi)», a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One.

La veille, Donald Trump avait annoncé renoncer à de nouvelles frappes contre l'Iran «à des niveaux (...) de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale», à condition qu'un accord soit rapidement conclu avec Téhéran, en particulier sur le détroit d'Ormuz.

Dimanche, il a affirmé que la demande provenait de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar et de l'Iran lui-même. «Il y a un accord sur Ormuz, et il y aura ensuite un accord sur le nucléaire, on pourrait même dire sur la dénucléarisation de l'Iran», a-t-il assuré depuis l'avion présidentiel.

Source: AFP

01:16 heures

Le baril de pétrole chute de près de 5% après l'annonce de négociations Etats-Unis/Iran

Les prix du pétrole chutent lundi à l'ouverture des échanges asiatiques après l'annonce par Donald Trump de nouvelles négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rouvrir le détroit d'Ormuz. Vers 22H50 GMT dimanche, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre reculait de 4,69% à 83,81 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate cédait 4,67% à 80,72 dollars. Après avoir menacé l'Iran d'une attaque massive, Donald Trump a dit samedi soir renoncer à de nouvelles frappes à condition qu'un accord soit conclu rapidement, en particulier sur le détroit d'Ormuz.

L'Iran a de son côté assuré dimanche être proche d'un accord avec Oman sur ce passage stratégique crucial pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Le président américain a ensuite annoncé que des nouvelles négociations avec Téhéran commenceraient lundi.

Source: AFP

01:15 heures

Explosion «à proximité immédiate» d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, pas de victime

Une explosion a eu lieu près d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, a signalé l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO dans la nuit de dimanche à lundi, précisant qu'il n'y avait aucune victime.

L'équipage a signalé «avoir entendu une explosion à proximité immédiate du navire. Le navire et l'équipage sont tous déclarés sains et saufs», a écrit l'agence britannique sur X, sans préciser l'origine de l'explosion, survenue à 20 milles nautiques (37 kilomètres) au nord-est de la ville omanaise de Khasab.

Source: AFP

02.08.2026, 19:32 heures

Vers un nouvel itinéraire de transit dans le détroit d’Ormuz

Le ministère iranien des Affaires étrangères a jugé dimanche proche un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d’Ormuz, enjeu majeur de la guerre au Moyen-Orient.

«Nous sommes sur le point de parvenir à un accord sur une route acceptable pour les deux parties – ni la route nord, ni la route sud -, dans le respect des droits souverains de chaque pays et la garantie de nos intérêts nationaux et de notre sécurité», a déclaré le porte-parole Esmaïl Baghaï, dans une interview à la télévision d’Etat.

Source: AFP

02.08.2026, 12:49 heures

Un média iranien dément l'affirmation de Trump

Une agence de presse iranienne a qualifié dimanche de «nouveau mensonge» une déclaration de Donald Trump selon laquelle Téhéran aurait demandé à Washington de renoncer à de nouvelles frappes contre l'Iran.

Citant des responsables militaires, Mehr a indiqué que les «allégations» du président américain n'étaient «qu'un nouveau mensonge», ajoutant: «Nos forces sont en état d'alerte maximale et prêtes à toute éventualité».

Source: AFP

02.08.2026, 10:23 heures

Trump et le prince héritier saoudien ont discuté au téléphone

Le prince héritier et dirigeant de facto saoudien, Mohammed ben Salmane, allié clé des Etats-Unis, a souligné la nécessité de «privilégier le dialogue» au Moyen-Orient lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle.

«Le prince héritier a souligné la nécessité de privilégier le dialogue afin de réduire les tensions, ainsi que l'importance de déployer tous les efforts possibles pour obtenir une trêve», a indiqué SPA, quelques heures après que le président américain a dit suspendre, à la demande de pays de la région, de nouvelles frappes prévues contre l'Iran.

Source: AFP

02.08.2026, 06:17 heures

Trump affirme avoir annulé une attaque à la demande de Téhéran

Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis et Israël avaient convenu de suspendre les nouvelles frappes prévues contre l'Iran à la demande de Téhéran et d'autres pays de la région, à condition qu'un accord soit rapidement conclu.

Dans un message sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump affirme que les Etats-Unis sont «prêts à frapper la République islamique d'Iran, à des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale».

«Malgré cela, nous venons d'être priés par l'Iran, et par d'autres pays du Moyen-Orient, de suspendre toute attaque, a-t-il indiqué. Sur la base de cette demande, j'ai accepté... d'annuler l'attaque, sous réserve de pouvoir conclure rapidement un ACCORD. Israël se joint à moi dans cet engagement.»

Source: AFP

01.08.2026, 21:43 heures

Plusieurs membres du Hezbollah tués, selon Israël

L’armée israélienne a annoncé samedi avoir tué plusieurs combattants du mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban et indiqué qu’un soldat israélien avait été blessé malgré le cessez-le-feu.

L’armée a affirmé avoir identifié dans la nuit plusieurs combattants du Hezbollah dans le sud du Liban. «Après leur identification, les soldats ont frappé les terroristes et les ont éliminés afin d’écarter la menace», a indiqué l’armée dans un communiqué.

Elle avait précédemment annoncé qu’un soldat avait été blessé dans un «affrontement rapproché» avec le Hezbollah, et a confirmé dans son second communiqué que le soldat avait été «modérement» blessé. Il a été évacué vers un hôpital, selon les communiqués militaires.

Le Hezbollah pro-iranien n’a revendiqué aucune attaque depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël le 20 juin. Contacté par l’AFP à Beyrouth, le mouvement chiite libanais n’a pas fait de commentaire.

Source: ATS

01.08.2026, 17:51 heures

Les citoyens américains doivent «envisager de quitter» le Moyen-Orient

Les ambassades américaines dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont mis en garde les citoyens américains contre une possible «escalade» du conflit régional et les ont exhortés à se tenir prêts à quitter la région.

«Les Américains présents dans la région devraient envisager de partir, ou être prêts à partir en cas d’escalade», indique une alerte de sécurité dont des versions ont été publiées sur les réseaux sociaux par les missions américaines à Amman, Jérusalem, Mascate, Bagdad et Beyrouth.

Les messages invitent les ressortissants américains à vérifier les informations relatives à leurs vols et à suivre les consignes de sécurité des autorités locales. «Les Américains actuellement au Moyen-Orient doivent faire preuve de prudence et d’une vigilance accrue et se préparer à d’éventuelles annulations de vols, à des fermetures périodiques de l’espace aérien et à des perturbations potentielles des déplacements», précise l’alerte.

En Jordanie, les citoyens américains ont été appelés à éviter les bases militaires américaines, récemment visées par des missiles iraniens. En Israël, il leur a été recommandé de repérer l’abri antiaérien le plus proche. Au Liban, le personnel non-essentiel de l’ambassade a été relocalisé.

Source: AFP

01.08.2026, 14:02 heures

Un soldat israélien blessé lors d'un affrontement rapproché avec le Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé qu'un de ses soldats avait été modérément blessé lors d'un «affrontement rapproché» avec des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban dans la nuit de vendredi à samedi, malgré le cessez-le-feu.

«Dans la nuit, un officier de l'armée israélienne a été modérément blessé lors d'une opération dans le sud du Liban», a indiqué l'armée dans un communiqué, évoquant ensuite un «affrontement rapproché avec des terroristes», sans donner plus de détails.

Source: AFP

01.08.2026, 07:02 heures

Un pétrolier touché par une frappe au large d'Oman

Un pétrolier a été frappé par un «projectile non-identifié» samedi au large de la ville côtière de Limah à Oman, à l'entrée du détroit d'Ormuz, a annoncé l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

Selon le rapport de l'UKMTO, le «projectile non-identifié» a causé «des dommages dans la salle des machines». Aucune victime n'a été recensée indique l'agence britannique, qui précise que le navire a été touché à 11 miles nautiques (environ 20 kilomètres) de Limah.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus