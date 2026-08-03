La diplomatie iranienne nie toute négociation avec les Etats-Unis
Le ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré lundi qu'il n'y avait pas de négociations en cours avec les Etats-Unis, alors que le président américain Donald Trump a assuré la veille qu'elles reprendraient dans l'après-midi.
«Nous ne négocions pas avec les Etats-Unis en ce moment. Nous négocions avec Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d'Ormuz», a affirmé le porte-parole de la diplomatie Esmaïl Baghaï lors de sa conférence de presse hebdomadaire.
Source: AFP
Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi
Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi, après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu'un accord soit rapidement conclu.
«Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme (...) Ce que l'on fait maintenant, c'est parler avec eux sous la forme d'une négociation. Cela commence demain après-midi (lundi)», a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One.
La veille, Donald Trump avait annoncé renoncer à de nouvelles frappes contre l'Iran «à des niveaux (...) de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale», à condition qu'un accord soit rapidement conclu avec Téhéran, en particulier sur le détroit d'Ormuz.
Dimanche, il a affirmé que la demande provenait de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar et de l'Iran lui-même. «Il y a un accord sur Ormuz, et il y aura ensuite un accord sur le nucléaire, on pourrait même dire sur la dénucléarisation de l'Iran», a-t-il assuré depuis l'avion présidentiel.
Source: AFP
Le baril de pétrole chute de près de 5% après l'annonce de négociations Etats-Unis/Iran
Les prix du pétrole chutent lundi à l'ouverture des échanges asiatiques après l'annonce par Donald Trump de nouvelles négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rouvrir le détroit d'Ormuz. Vers 22H50 GMT dimanche, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre reculait de 4,69% à 83,81 dollars.
Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate cédait 4,67% à 80,72 dollars. Après avoir menacé l'Iran d'une attaque massive, Donald Trump a dit samedi soir renoncer à de nouvelles frappes à condition qu'un accord soit conclu rapidement, en particulier sur le détroit d'Ormuz.
L'Iran a de son côté assuré dimanche être proche d'un accord avec Oman sur ce passage stratégique crucial pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Le président américain a ensuite annoncé que des nouvelles négociations avec Téhéran commenceraient lundi.
Source: AFP
Explosion «à proximité immédiate» d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, pas de victime
Une explosion a eu lieu près d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, a signalé l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO dans la nuit de dimanche à lundi, précisant qu'il n'y avait aucune victime.
L'équipage a signalé «avoir entendu une explosion à proximité immédiate du navire. Le navire et l'équipage sont tous déclarés sains et saufs», a écrit l'agence britannique sur X, sans préciser l'origine de l'explosion, survenue à 20 milles nautiques (37 kilomètres) au nord-est de la ville omanaise de Khasab.
Source: AFP
Vers un nouvel itinéraire de transit dans le détroit d’Ormuz
Le ministère iranien des Affaires étrangères a jugé dimanche proche un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d’Ormuz, enjeu majeur de la guerre au Moyen-Orient.
«Nous sommes sur le point de parvenir à un accord sur une route acceptable pour les deux parties – ni la route nord, ni la route sud -, dans le respect des droits souverains de chaque pays et la garantie de nos intérêts nationaux et de notre sécurité», a déclaré le porte-parole Esmaïl Baghaï, dans une interview à la télévision d’Etat.
Source: AFP
Un média iranien dément l'affirmation de Trump
Une agence de presse iranienne a qualifié dimanche de «nouveau mensonge» une déclaration de Donald Trump selon laquelle Téhéran aurait demandé à Washington de renoncer à de nouvelles frappes contre l'Iran.
Citant des responsables militaires, Mehr a indiqué que les «allégations» du président américain n'étaient «qu'un nouveau mensonge», ajoutant: «Nos forces sont en état d'alerte maximale et prêtes à toute éventualité».
Source: AFP
Trump et le prince héritier saoudien ont discuté au téléphone
Le prince héritier et dirigeant de facto saoudien, Mohammed ben Salmane, allié clé des Etats-Unis, a souligné la nécessité de «privilégier le dialogue» au Moyen-Orient lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle.
«Le prince héritier a souligné la nécessité de privilégier le dialogue afin de réduire les tensions, ainsi que l'importance de déployer tous les efforts possibles pour obtenir une trêve», a indiqué SPA, quelques heures après que le président américain a dit suspendre, à la demande de pays de la région, de nouvelles frappes prévues contre l'Iran.
Source: AFP
Trump affirme avoir annulé une attaque à la demande de Téhéran
Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis et Israël avaient convenu de suspendre les nouvelles frappes prévues contre l'Iran à la demande de Téhéran et d'autres pays de la région, à condition qu'un accord soit rapidement conclu.
Dans un message sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump affirme que les Etats-Unis sont «prêts à frapper la République islamique d'Iran, à des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale».
«Malgré cela, nous venons d'être priés par l'Iran, et par d'autres pays du Moyen-Orient, de suspendre toute attaque, a-t-il indiqué. Sur la base de cette demande, j'ai accepté... d'annuler l'attaque, sous réserve de pouvoir conclure rapidement un ACCORD. Israël se joint à moi dans cet engagement.»
Source: AFP
Plusieurs membres du Hezbollah tués, selon Israël
L’armée israélienne a annoncé samedi avoir tué plusieurs combattants du mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban et indiqué qu’un soldat israélien avait été blessé malgré le cessez-le-feu.
L’armée a affirmé avoir identifié dans la nuit plusieurs combattants du Hezbollah dans le sud du Liban. «Après leur identification, les soldats ont frappé les terroristes et les ont éliminés afin d’écarter la menace», a indiqué l’armée dans un communiqué.
Elle avait précédemment annoncé qu’un soldat avait été blessé dans un «affrontement rapproché» avec le Hezbollah, et a confirmé dans son second communiqué que le soldat avait été «modérement» blessé. Il a été évacué vers un hôpital, selon les communiqués militaires.
Le Hezbollah pro-iranien n’a revendiqué aucune attaque depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël le 20 juin. Contacté par l’AFP à Beyrouth, le mouvement chiite libanais n’a pas fait de commentaire.
Source: ATS
Les citoyens américains doivent «envisager de quitter» le Moyen-Orient
Les ambassades américaines dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont mis en garde les citoyens américains contre une possible «escalade» du conflit régional et les ont exhortés à se tenir prêts à quitter la région.
«Les Américains présents dans la région devraient envisager de partir, ou être prêts à partir en cas d’escalade», indique une alerte de sécurité dont des versions ont été publiées sur les réseaux sociaux par les missions américaines à Amman, Jérusalem, Mascate, Bagdad et Beyrouth.
Les messages invitent les ressortissants américains à vérifier les informations relatives à leurs vols et à suivre les consignes de sécurité des autorités locales. «Les Américains actuellement au Moyen-Orient doivent faire preuve de prudence et d’une vigilance accrue et se préparer à d’éventuelles annulations de vols, à des fermetures périodiques de l’espace aérien et à des perturbations potentielles des déplacements», précise l’alerte.
En Jordanie, les citoyens américains ont été appelés à éviter les bases militaires américaines, récemment visées par des missiles iraniens. En Israël, il leur a été recommandé de repérer l’abri antiaérien le plus proche. Au Liban, le personnel non-essentiel de l’ambassade a été relocalisé.
Source: AFP
Un soldat israélien blessé lors d'un affrontement rapproché avec le Hezbollah
L'armée israélienne a annoncé qu'un de ses soldats avait été modérément blessé lors d'un «affrontement rapproché» avec des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban dans la nuit de vendredi à samedi, malgré le cessez-le-feu.
«Dans la nuit, un officier de l'armée israélienne a été modérément blessé lors d'une opération dans le sud du Liban», a indiqué l'armée dans un communiqué, évoquant ensuite un «affrontement rapproché avec des terroristes», sans donner plus de détails.
Source: AFP
Un pétrolier touché par une frappe au large d'Oman
Un pétrolier a été frappé par un «projectile non-identifié» samedi au large de la ville côtière de Limah à Oman, à l'entrée du détroit d'Ormuz, a annoncé l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.
Selon le rapport de l'UKMTO, le «projectile non-identifié» a causé «des dommages dans la salle des machines». Aucune victime n'a été recensée indique l'agence britannique, qui précise que le navire a été touché à 11 miles nautiques (environ 20 kilomètres) de Limah.
Source: AFP