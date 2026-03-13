DE
FR

Procédure à la CIJ
les USA prennent le parti d'Israël dans l'accusation de génocide

La Cour internationale de justice (CIJ) a annoncé vendredi que les Etats-Unis prenaient le parti de son allié israélien dans la procédure intentée par l'Afrique du Sud. Israël y est accusé de commettre un «génocide» dans la bande de Gaza.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
La procédure intentée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice (CIJ) accuse Israël de commettre un "génocide" dans la bande de Gaza. Plusieurs autres pays s'y sont joints, dont le Brésil, l'Irlande, la Belgique, la Bolivie, la Colombie, la Libye, l'Espagne et le Mexique.
Photo: HAITHAM IMAD
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Cour internationale de justice a révélé que les Etats-Unis soutiennent Israël dans la procédure lancée par l'Afrique du Sud, qui accuse l'État hébreu de génocide dans la bande de Gaza. Washington a déposé une «déclaration d'intervention» auprès de la CIJ, plus haute juridiction des Nations unies, qui examine actuellement l'affaire.

«Les États-Unis affirment, dans les termes les plus fermes possibles, que les allégations de 'génocide' contre Israël sont fausses», soutient Washington dans son dossier. Pour les Etats-Unis, la démarche de l'Afrique du Sud est la dernière d'une série visant, depuis des dizaines d'années, à «porter de fausses accusations de 'génocide' contre Israël».

De telles accusations servent à «délégitimer l'État d'Israël et le peuple juif et à justifier ou encourager le terrorisme à leur encontre», a déclaré Washington. Plusieurs pays se sont déjà joints à ce dossier devant la plus haute juridiction de l'ONU qui siège à La Haye, dont le Brésil, l'Irlande, la Belgique, la Bolivie, la Colombie, la Libye, l'Espagne et le Mexique.

Procédure critiquée

Dans une décision retentissante en janvier 2024 – quatre mois après les attaques du 7-Octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas – la CIJ a appelé Israël à prévenir tout acte de génocide, mettant en garde contre un «risque réel et imminent» de «préjudice irréparable» pour les Palestiniens.

A lire aussi
«Apartheid Free Zone»: Ces 20 lieux culturels déclarent boycotter l'Etat d'Israël
«Apartheid Free Zone»
Vaud et Fribourg: 20 lieux culturels déclarent boycotter l'Etat d'Israël
«Les parties officielles se taisent ou se crient dessus»
Ambassadeur suisse à Tel Aviv
«Les parties officielles se taisent ou se crient dessus»

Sans statuer sur le fond, elle a pris plusieurs ordonnances conservatoires exigeant notamment qu'Israël permette l'accès de l'aide humanitaire, prévienne et punisse l'incitation au génocide. Ces ordonnances sont juridiquement contraignantes, mais la cour ne dispose d'aucun moyen concret pour les faire respecter.

Israël a critiqué cette procédure et réfuté ces accusations. La guerre a été déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, dernier épisode du très long conflit israélo-palestinien.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus