Les chèques promis par Trump aux militaires américains proviendront de fonds déjà alloués

Les paiements de 1776 dollars aux militaires américains promis par Donald Trump proviendront de fonds déjà alloués par le Congrès pour financer des allocations de logement pour les forces armées, ont indiqué des responsables jeudi.

Le président américain a annoncé mercredi dans une courte allocution de fin d'année que Washington allait envoyer à 1,45 million de militaires américains des «dividendes du guerrier», des chèques de 1776 dollars rappelant la date de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

Il a assuré que ces chèques seraient financés grâce aux recettes des droits de douane massifs qu'il a imposés depuis son retour au pouvoir, et qu'il s'agissait d'une nouvelle initiative. Des élus démocrates, ainsi qu'un sénateur républicain de premier plan, ont toutefois confirmé que les fonds utilisés visaient initialement à financer des allocations de logement pour les militaires.

Le président américain «ne donne pas de prime à nos courageux militaires, il ne fait que déplacer de l'argent pour pouvoir prétendre qu'il le fait», a appuyé l'élue démocrate Bonnie Watson Coleman, membre d'une puissante commission budgétaire de la Chambre des représentants.

Source: AFP