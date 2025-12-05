La Cour suprême valide la nouvelle carte électorale du Texas favorisant les républicains pour les élections de 2026

La Cour suprême américaine a autorisé jeudi le Texas à utiliser sa nouvelle carte électorale visant à assurer aux républicains de remporter plus de sièges lors des élections de mi-mandat en 2026, un succès pour Donald Trump.

Par six voix contre trois, celles des juges conservateurs contre celle des progressistes, la Cour a annulé une décision de première instance suspendant l'utilisation de cette carte au motif que le découpage semblait avoir été réalisé «sur des bases raciales», ce qui est illégal.

La majorité conservatrice de la Cour suprême a notamment reproché au tribunal de première instance de «s'être ingéré à tort» dans une campagne électorale «provoquant beaucoup de confusion». La juge Elena Kagan, au nom des trois progressistes, a exprimé son désaccord.

«La Cour annonce aujourd'hui que le Texas pourra conduire les élections de l'année prochaine avec une carte dont le tribunal de première instance a déterminé qu'elle violait nos instructions fréquemment répétées sur l'utilisation de critères raciaux dans le découpage électoral», déplore-t-elle.

Source: AFP