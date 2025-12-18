DE
FR

Des missiles, des drones et des pièces détachées
Les Américains approuvent une vente d'armes de plusieurs milliards à Taïwan

Les Etats-Unis ont approuvé une vente d’armes à Taïwan de 11,1 milliards de dollars. Ces huit contrats incluent missiles, drones et pièces détachées pour renforcer sa défense face à la Chine.
Publié: 04:51 heures
Des soldats taïwanais se tiennent à côté de chars M1A2T ABRAMS de fabrication américaine lors d'une cérémonie.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a approuvé la deuxième vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour une valeur de 11,1 milliards de dollars au total, a annoncé Taipei jeudi. Ces huit contrats portent sur des systèmes de missiles Himars, des obusiers, des missiles antichars, des drones et des pièces détachées pour d'autres équipements, selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères.

«Il s'agit de la deuxième vente d'armes à Taïwan annoncée au cours du second mandat de l'administration Trump, démontrant une fois de plus l'engagement ferme des Etats-Unis envers la sécurité» de l'île, a souligné cette source. Validée par le département d'Etat mais en attente de l'approbation du Congrès, la vente devrait entrer en vigueur dans environ un mois, selon le ministère taïwanais de la Défense. C'est l'accord au montant le plus important depuis 2001, lorsque George W. Bush avait validé une vente d'armes à hauteur de 18 milliards de dollars à Taïwan.

Toujours dépendante des Américains

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, et n'écarte pas de recourir à ses forces armées pour s'en emparer, soumettant l'île à une forte pression militaire, économique et diplomatique. Les Etats-Unis ne reconnaissent pas officiellement le statut d'Etat à Taïwan, mais demeurent le principal partenaire et fournisseur d'armes de l'île.

A lire aussi
Un rapport secret du Pentagone alerte: la Chine pulvériserait l'armée américaine
Guerre autour de Taiwan
Un rapport secret du Pentagone alerte: la Chine pulvériserait les Américains
Taïwan veut garder sur son sol la production des puces les «plus avancées»
Malgré les offres américaines
Taïwan confirme qu’elle continuera à produire les puces les plus avancées

Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé le mois dernier que son gouvernement allait proposer 40 milliards de dollars de dépenses de défense supplémentaires sur plusieurs années, alors que l'île tente de se prémunir contre une potentielle invasion chinoise. Il avait auparavant évoqué des projets d'augmentation des dépenses de défense à plus de 3% du PIB en 2026, et de 5% à horizon 2030, répondant aux demandes américaines en ce sens.

Washington avait approuvé en novembre une première vente d'armes à Taïwan portant sur «des composants, des pièces de rechange et des accessoires, ainsi qu'un soutien pour la réparation et le retour des avions F-16, C-130 et Indigenous Defense Fighter (IDF)» pour un montant de 330 millions de dollars, selon une déclaration publiée par l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense des Etats-Unis. Bien que Taïwan dispose de sa propre industrie de défense elle reste fortement dépendante des armes américaines face à la puissance de feu chinoise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus