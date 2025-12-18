Les Etats-Unis ont approuvé une vente d’armes à Taïwan de 11,1 milliards de dollars. Ces huit contrats incluent missiles, drones et pièces détachées pour renforcer sa défense face à la Chine.

Les Américains approuvent une vente d'armes de plusieurs milliards à Taïwan

Les Américains approuvent une vente d'armes de plusieurs milliards à Taïwan

Des missiles, des drones et des pièces détachées

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a approuvé la deuxième vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour une valeur de 11,1 milliards de dollars au total, a annoncé Taipei jeudi. Ces huit contrats portent sur des systèmes de missiles Himars, des obusiers, des missiles antichars, des drones et des pièces détachées pour d'autres équipements, selon le ministère taïwanais des Affaires étrangères.

«Il s'agit de la deuxième vente d'armes à Taïwan annoncée au cours du second mandat de l'administration Trump, démontrant une fois de plus l'engagement ferme des Etats-Unis envers la sécurité» de l'île, a souligné cette source. Validée par le département d'Etat mais en attente de l'approbation du Congrès, la vente devrait entrer en vigueur dans environ un mois, selon le ministère taïwanais de la Défense. C'est l'accord au montant le plus important depuis 2001, lorsque George W. Bush avait validé une vente d'armes à hauteur de 18 milliards de dollars à Taïwan.

Toujours dépendante des Américains

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, et n'écarte pas de recourir à ses forces armées pour s'en emparer, soumettant l'île à une forte pression militaire, économique et diplomatique. Les Etats-Unis ne reconnaissent pas officiellement le statut d'Etat à Taïwan, mais demeurent le principal partenaire et fournisseur d'armes de l'île.

Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé le mois dernier que son gouvernement allait proposer 40 milliards de dollars de dépenses de défense supplémentaires sur plusieurs années, alors que l'île tente de se prémunir contre une potentielle invasion chinoise. Il avait auparavant évoqué des projets d'augmentation des dépenses de défense à plus de 3% du PIB en 2026, et de 5% à horizon 2030, répondant aux demandes américaines en ce sens.

Washington avait approuvé en novembre une première vente d'armes à Taïwan portant sur «des composants, des pièces de rechange et des accessoires, ainsi qu'un soutien pour la réparation et le retour des avions F-16, C-130 et Indigenous Defense Fighter (IDF)» pour un montant de 330 millions de dollars, selon une déclaration publiée par l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense des Etats-Unis. Bien que Taïwan dispose de sa propre industrie de défense elle reste fortement dépendante des armes américaines face à la puissance de feu chinoise.