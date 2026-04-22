Une cour d’appel fédérale a autorisé le Texas à imposer l’affichage des Dix commandements dans les écoles publiques. La mesure, prévue par une loi adoptée en 2025, est saluée comme une victoire par les chrétiens conservateurs.

Le Texas autorisé à imposer l'affichage des Dix commandements dans les écoles

Le Texas autorisé à imposer l'affichage des Dix commandements dans les écoles

AFP Agence France-Presse

Une cour d'appel fédérale américaine a autorisé mardi l'Etat du Texas à imposer aux écoles publiques l'affichage des Dix commandements de la Bible, une victoire pour les chrétiens conservateurs. L'Etat avait adopté en juin 2025 une loi obligeant les écoles publiques à afficher ces préceptes bibliques «dans un endroit bien en vue de la classe».

Les autorités scolaires du Texas, plusieurs familles et l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) avaient contesté cette loi devant les tribunaux, arguant que les convictions religieuses étaient l'affaire des parents et des communautés confessionnelles, et non des écoles publiques. En novembre, en première instance, un juge fédéral avait ordonné de retirer l'affichage de ces textes. Une injonction désormais annulée par la cour d'appel fédérale de La Nouvelle Orléans.

Celle-ci estime dans sa décision que l'obligation d'afficher ce texte ne constitue pas «une atteinte à la liberté de conscience des élèves ou des parents texans» et que les plaignants «n'ont pas démontré que (la loi) constituait une atteinte substantielle à leur droit à la liberté de culte». La cour d'appel estime également que la loi ne viole pas le Premier amendement de la Constitution prohibant l'établissement d'une religion nationale et interdisant de favoriser un culte plus qu'un autre.

D'autres Etats pourraient être tentés

Cette décision est susceptible de créer un précédent qui pourrait encourager d'autres Etats tentés d'imposer des mesures du même type. L'ACLU a toutefois dit vouloir intenter un recours devant la Cour suprême.

«Nous sommes extrêmement déçus par la décision rendue aujourd'hui. L'arrêt de la cour va à l'encontre des principes fondamentaux du Premier amendement et de la jurisprudence contraignante de la Cour suprême des Etats-Unis», a déclaré l'ACLU dans un communiqué.

Le procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, a lui salué la décision d'appel. «Les Dix commandements ont eu un impact profond sur notre nation, et il est important que les élèves en tirent des enseignements chaque jour», a-t-il écrit sur X. La décision d'appel a relevé que «d'innombrables écoles publiques – y compris celles du Texas – commencent déjà la journée par la récitation d'un serment amenant les élèves à dire 'une nation unie sous l'autorité de Dieu'».