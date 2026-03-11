DE
FR

Fourgonnette suspecte
Le périmètre autour de la Maison Blanche a été bouclé

Une fourgonnette a forcé les barrières de sécurité près de la Maison Blanche, déclenchant un bouclage du périmètre. La police n’a pas encore révélé l’identité du conducteur ce mercredi.
Publié: il y a 19 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/2
Une fourgonnette a forcé les barrières de sécurité de la Maison Blanche. (image d'illustration)
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le périmètre autour de la Maison Blanche était bouclé mercredi à Washington après qu'une fourgonnette a forcé des barrières de sécurité, a indiqué la police à l'AFP. La police n'a pas immédiatement communiqué d'informations sur le conducteur du véhicule qui a franchi une grille tout près de la Maison Blanche.

Développement suit

