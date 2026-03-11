Le périmètre autour de la Maison Blanche a été bouclé

AFP Agence France-Presse
Le périmètre autour de la Maison Blanche était bouclé mercredi à Washington après qu'une fourgonnette a forcé des barrières de sécurité, a indiqué la police à l'AFP. La police n'a pas immédiatement communiqué d'informations sur le conducteur du véhicule qui a franchi une grille tout près de la Maison Blanche.
Développement suit
