Tyler Robinson, accusé du meurtre de Charlie Kirk, aurait exprimé des remords après être passé aux aveux. Selon une vidéo diffusée jeudi devant un tribunal américain, son colocataire affirme qu'il a pleuré et dit regretter son geste dès le lendemain des faits.

Le meurtrier présumé de Charlie Kirk aurait dit regretter son geste

Le meurtrier présumé de Charlie Kirk aurait dit regretter son geste

AFP Agence France-Presse

Tyler Robinson, le suspect accusé d'avoir assassiné l'influenceur trumpiste Charlie Kirk, aurait exprimé des remords après avoir confessé son geste, selon un témoignage vidéo de son colocataire diffusé jeudi devant un tribunal américain. Le lendemain du meurtre, «il a commencé à pleurer un peu, et il a dit qu'il regrettait de l'avoir fait», a raconté ce colocataire, Lance Twiggs, aux enquêteurs.

Diffusé jeudi devant un tribunal de l'Utah (ouest), ce témoignage enregistré deux jours après l'assassinat est un moment fort de l'audience organisée cette semaine pour déterminer s'il existe assez d'éléments incriminants justifiant un procès à l'encontre de Tyler Robinson. Le jeune homme de 23 ans risque la peine de mort pour avoir abattu Charlie Kirk d'une balle dans le cou en septembre, lors d'un débat en plein air sur un campus universitaire de l'Utah.

Ce meurtre a provoqué un séisme politique aux Etats-Unis, car l'influenceur de 31 ans était à la tête de la plus grande organisation de jeunesse de la droite américaine, Turning Point, qu'il avait entièrement mise au service de Donald Trump lors de la dernière campagne présidentielle. L'enquête avait déjà révélé que Tyler Robinson avait confessé le meurtre dans des textos. Il y expliquait à son colocataire en avoir «assez» de la «haine» véhiculée par l'influenceur.

Pas de simples colocataires

Sa relation avec Lance Twiggs suscite beaucoup d'interrogations, car ce jeune homme, en pleine transition de genre pour devenir une femme, n'était pas qu'un simple colocataire: il entretenait une relation amoureuse avec Tyler Robinson. Cela a poussé les médias américains à spéculer sur le fait que la vie amoureuse du suspect ait pu le motiver à assassiner Charlie Kirk, un chrétien nationaliste haineux de la communauté LGBT+ et des personnes transgenres.

Face aux enquêteurs, Lance Twiggs a concédé que Tyler Robinson parlait parfois de politique. «Il parlait généralement de trucs qu'il avait entendus à la radio en allant au travail», a raconté le témoin. Mais avant le meurtre, «je ne l'avais jamais entendu parler de Charlie Kirk en particulier», a-t-il ajouté.

Sous serment, Lance Twiggs a également assuré que leur couple n'avait «pas vraiment» évoqué ensemble la condition des personnes transgenres et de la communauté LGBT+ aux Etats-Unis. Ils se sont d'abord connus en 2023, selon son récit, d'abord en tant que simples colocataires, avant d'entamer une relation amoureuse «deux ou trois mois» après l'emménagement de Tyler Robinson.

A ce stade de la procédure, Tyler Robinson n'a toujours pas indiqué s'il comptait plaider coupable ou non. Cette semaine, sa défense s'est attachée à jeter le doute sur la validité de l'expertise ADN le liant à l'arme du crime. Jeudi, des textos entre lui et Lance Twiggs lus à l'audience ont révélé qu'il planifiait l'assassinat de Charlie Kirk depuis «plus d'une semaine».