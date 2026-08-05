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Taco Bell pointé du doigt
L'épidémie de diarrhée explosive fait deux morts aux Etats-Unis

Les Etats-Unis font face à une épidémie de cyclosporose avec plus de 6700 cas confirmés et deux décès annoncés le 3 août. Un fournisseur de laitue mexicain est suspecté d'être lié à ces contaminations.
Publié: 16:24 heures
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La cyclosporose sévit aux Etats-Unis. Cette violente infection intestinale a provoqué deux premiers décès.
Photo: Shutterstock
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Les Etats-Unis sont en proie à une violente épidémie de cyclosporose. Cette infection intestinale provoque une «diarrhée explosive» qui déferle sur au moins 45 Etats américains depuis mi-mai. Si les autorités ont recensé plus de 6700 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire, le département de la Santé et des Services sociaux du Michigan a annoncé deux premiers décès dans un bulletin publié lundi 3 août

Les deux victimes présentaient toutefois des «pathologies sous-jacentes graves» avant de contracter la maladie, précisent les services de santé. Ces prédispositions ont «pu être aggravées par la cyclosporose et la déshydratation». Provoquée par une contamination à un parasite microscopique, la cyclosporose n'est généralement pas mortelle, mais peut durer plus d'un mois et causer une sévère déshydratation si elle n'est pas traitée. 

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Après une première enquête, les autorités suspectent qu'une partie des contaminations a été provoquée par un fournisseur de laitue mexicain, dont les produits étaient notamment commercialisés par la chaîne de fast-food Taco Bell. Le Royaume-Uni connaît également une hausse des cas. 

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