Les Etats-Unis font face à une épidémie de cyclosporose avec plus de 6700 cas confirmés et deux décès annoncés le 3 août. Un fournisseur de laitue mexicain est suspecté d'être lié à ces contaminations.

Léa Perrin Journaliste Blick

Les Etats-Unis sont en proie à une violente épidémie de cyclosporose. Cette infection intestinale provoque une «diarrhée explosive» qui déferle sur au moins 45 Etats américains depuis mi-mai. Si les autorités ont recensé plus de 6700 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire, le département de la Santé et des Services sociaux du Michigan a annoncé deux premiers décès dans un bulletin publié lundi 3 août.

Les deux victimes présentaient toutefois des «pathologies sous-jacentes graves» avant de contracter la maladie, précisent les services de santé. Ces prédispositions ont «pu être aggravées par la cyclosporose et la déshydratation». Provoquée par une contamination à un parasite microscopique, la cyclosporose n'est généralement pas mortelle, mais peut durer plus d'un mois et causer une sévère déshydratation si elle n'est pas traitée.

Après une première enquête, les autorités suspectent qu'une partie des contaminations a été provoquée par un fournisseur de laitue mexicain, dont les produits étaient notamment commercialisés par la chaîne de fast-food Taco Bell. Le Royaume-Uni connaît également une hausse des cas.