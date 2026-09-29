La Fed temporise avant toute nouvelle hausse de ses taux

AFP Agence France-Presse
La Réserve fédérale américaine (Fed) peut attendre avant de relever de nouveau ses taux directeurs pour combattre l'inflation, a estimé mardi le président de la Fed de New York, soulignant néanmoins qu'une hausse risquait de s'imposer «en fin d'année».
«Vu la décision de politique que nous avons prise lors de notre réunion de septembre (ndlr: une hausse des taux d'un quart de point), il n'y a pas un besoin urgent d'agir, et nous disposons de temps pour recueillir davantage d'informations», a déclaré dans un discours John Williams, une voix influente de la politique monétaire américaine.
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