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«Pas d'urgence»
La Fed temporise avant toute nouvelle hausse de ses taux

La Fed américaine n'envisage pas de relever immédiatement ses taux directeurs, selon John Williams. Le président de la Fed de New York évoque une décision possible d'ici fin 2026 après analyse de nouvelles données.
Publié: il y a 24 minutes
Le président de la Fed de New York estime inutile de relever immédiatement les taux d'intérêt.
Photo: Anadolu
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AFP Agence France-Presse

La Réserve fédérale américaine (Fed) peut attendre avant de relever de nouveau ses taux directeurs pour combattre l'inflation, a estimé mardi le président de la Fed de New York, soulignant néanmoins qu'une hausse risquait de s'imposer «en fin d'année».

«Vu la décision de politique que nous avons prise lors de notre réunion de septembre (ndlr: une hausse des taux d'un quart de point), il n'y a pas un besoin urgent d'agir, et nous disposons de temps pour recueillir davantage d'informations», a déclaré dans un discours John Williams, une voix influente de la politique monétaire américaine.

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