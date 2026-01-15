AFP Agence France-Presse
Le président de Colombie, Gustavo Petro, a annoncé mercredi qu'il rencontrera son homologue américain Donald Trump le 3 février aux Etats-Unis, confirmant la détente des relations entre les deux pays.
«Ce sera le 3 février. Nous verrons les résultats de cette réunion», a déclaré le président de gauche lors d'une réunion télévisée avec ses ministres.
Développement suit.
