Les tensions s'apaisent
Le président de Colombie annonce une rencontre avec Trump aux Etats-Unis le 3 février

Le président colombien Gustavo Petro rencontrera Donald Trump le 3 février aux Etats-Unis. Cette rencontre confirme une détente dans les relations entre la Colombie et les USA.
Publié: il y a 22 minutes
1/2
Le président colombien Gustavo Petro s'exprime lors d'une cérémonie de promotion militaire à Bogota en décembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président de Colombie, Gustavo Petro, a annoncé mercredi qu'il rencontrera son homologue américain Donald Trump le 3 février aux Etats-Unis, confirmant la détente des relations entre les deux pays.

«Ce sera le 3 février. Nous verrons les résultats de cette réunion», a déclaré le président de gauche lors d'une réunion télévisée avec ses ministres.

Développement suit.

