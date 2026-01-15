Le président colombien Gustavo Petro rencontrera Donald Trump le 3 février aux Etats-Unis. Cette rencontre confirme une détente dans les relations entre la Colombie et les USA.

Le président de Colombie annonce une rencontre avec Trump aux Etats-Unis le 3 février

Le président de Colombie, Gustavo Petro, a annoncé mercredi qu'il rencontrera son homologue américain Donald Trump le 3 février aux Etats-Unis, confirmant la détente des relations entre les deux pays.

«Ce sera le 3 février. Nous verrons les résultats de cette réunion», a déclaré le président de gauche lors d'une réunion télévisée avec ses ministres.

