AFP Agence France-Presse
Le département du Trésor américain a annoncé mardi dans un communiqué la suspension des sanctions contre la Banque centrale vénézuélienne, ainsi que trois autres établissements bancaires du pays.
Cette levée d'une partie des sanctions économiques s'inscrit dans une normalisation progressive des relations entre le Venezuela et les Etats-Unis, après l'annonce par le département d'Etat américain en mars du rétablissement des relations diplomatiques - rompues depuis 2019 - entre Caracas et Washington.
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