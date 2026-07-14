Trump «a raison», quiconque protège Ormuz doit être «rémunéré», ironise la diplomatie iranienne

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a ironisé lundi soir sur la proposition du président américain Donald Trump d'instaurer une taxe de 20% sur les marchandises transportées par bateau dans le détroit d'Ormuz.

Le président américain «a tout à fait raison. Quiconque assure le passage sûr et sécurisé des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz devrait être rémunéré pour ce service», a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien sur X. «L'Iran a toujours été le gardien du détroit et le restera pour toujours. 20%, c'est évidemment trop. Nous serons équitables».

Source: AFP