Trump «a raison», quiconque protège Ormuz doit être «rémunéré», ironise la diplomatie iranienne
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a ironisé lundi soir sur la proposition du président américain Donald Trump d'instaurer une taxe de 20% sur les marchandises transportées par bateau dans le détroit d'Ormuz.
Le président américain «a tout à fait raison. Quiconque assure le passage sûr et sécurisé des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz devrait être rémunéré pour ce service», a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien sur X. «L'Iran a toujours été le gardien du détroit et le restera pour toujours. 20%, c'est évidemment trop. Nous serons équitables».
Source: AFP
Un navire touché par un missile au large d'Oman
Un navire a été visé par un missile en sortant du détroit d'Ormuz au large d'Oman, a rapporté mardi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. «Un navire-citerne a signalé avoir été touché par un missile alors qu'il transitait en direction de la sortie sur la route sud», a dit l'UKMTO, en précisant que l'incident s'était produit lundi à 13 miles nautiques au sud-est de Limah, à Oman.
Il n'était pas clair dans l'immédiat si cette attaque était la même que celle rapportée plus tôt par les Emirats arabes unis, qui ont dit que deux de leurs tankers avaient été visés par des missiles iraniens dans le détroit, tuant un membre d'équipage.
Source: AFP
La Chine exhorte les Etats-Unis et l'Iran à rétablir un trafic normal dans le détroit d'Ormuz
La Chine a appelé mardi les Etats-Unis et l'Iran à rétablir un passage sûr des navires dans le détroit d'Ormuz, les deux pays ayant repris leurs affrontements sur la gestion de cette voie stratégique pour le commerce mondial.
«Respecter les droits et intérêts légitimes des Etats riverains du détroit d'Ormuz, et rétablir au plus tôt un trafic sûr et normal dans le détroit, constituent les aspirations communes de la communauté internationale», a indiqué lors d'un point presse régulier Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Source: AFP
L'armée de Bahreïn dit avoir intercepté des attaques iraniennes
Bahreïn a affirmé mardi avoir intercepté plusieurs attaques iraniennes visant son territoire, sur fond de reprise des hostilités depuis plusieurs jours entre l'Iran et les Etats-Unis au Moyen-Orient.
«Les systèmes de défense aérienne (...) ont intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes perfides menées par l'Iran ce matin, mardi», a indiqué l'armée bahreïnienne dans un communiqué, en accusant Téhéran de viser des civils.
L'Iran a dit avoir ciblé ce pays du Golfe en riposte aux attaques menées par les Etats-Unis sur son sol. Des explosions avaient été entendues plus tôt à Manama, la capitale.
Source: AFP
Des explosions entendues à Bahreïn, les sirènes d'alerte activées
Des explosions ont été entendues mardi à Manama, la capitale de Bahreïn, où des sirènes d'alerte aérienne ont retenti pour la troisième fois depuis l'aube, a constaté un journaliste de l'AFP, après que l'Iran a dit avoir visé ce pays du Golfe.
«Les sirènes ont été déclenchées, nous exhortons les citoyens et les résidents à rester calmes et à se rendre au lieu sûr le plus proche», a indiqué le ministère de la Défense sur X.
Source: AFP
Les députés iraniens vont présenter un projet de loi concernant le détroit d'Ormuz
Le Parlement iranien a débuté ses travaux sur un projet de loi concernant le détroit d'Ormuz, a déclaré mardi le chef de la Commission parlementaire sur la sécurité nationale, sur fond d'affrontements avec les Etats-Unis pour le contrôle de cette voie stratégique.
«Hier soir, au moment même où des drones américains ont été abattus, le projet de loi intitulé 'Action stratégique pour la sécurité et le développement durable du détroit d'Ormuz et du golfe Persique' a été officiellement présenté au Parlement iranien», a écrit en anglais sur X Ebrahim Azizi, sans préciser le contenu du texte ni quand il sera examiné.
Source: AFP
La Jordanie dit avoir intercepté quatre missiles iraniens
L'armée jordanienne a intercepté quatre missiles iraniens dans l'espace aérien du pays, a déclaré mardi une source au sein du Commandement général des Forces armées jordaniennes.
Les systèmes de défense aérienne de Jordanie «ont intercepté et abattu quatre missiles qui ont pénétré dans l'espace aérien jordanien en provenance du territoire iranien tôt mardi matin», sans entraîner de perte humaine ni dégât matériel, a précisé cette source.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution revendiquent de nouvelles frappes sur Bahreïn
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir frappé plusieurs installations à Bahreïn, dont un bâtiment hébergeant les forces américaines, selon un communiqué diffusé mardi matin par la télévision d'Etat.
La marine de l'armée idéologique de l'Iran «a ciblé et frappé plusieurs entrepôts de soutien en armement, un centre de communication satellitaire et le bâtiment résidentiel des forces des Etats-Unis sur la base de Juffair à Bahreïn», indiquent les Gardiens dans ce message.
Source: AFP
Deux tankers émiratis attaqués par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, un mort
Les Emirats arabes unis ont fait état mardi d'attaques de missiles iraniens contre deux de leurs tankers dans le détroit d'Ormuz, tuant un membre d'équipage.
«Le ministère de la Défense annonce que les pétroliers nationaux Mombasa et al-Bahiyah ont été pris pour cible par deux missiles de croisière iraniens alors qu'ils transitaient par la voie de navigation méridionale du détroit d'Ormuz, dans les eaux territoriales omanaises», indique-t-il dans un communiqué sur X.
Source: AFP
Lula accuse les Etats-Unis de se comporter comme des «pirates»
Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a estimé lundi que les Etats-Unis deviendraient des «pirates» s'ils imposaient une taxe aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, comme évoqué par Donald Trump.
Dans un message sur Truth Social, le président américain a évoqué l'instauration d'une taxe que percevraient les Etats-Unis, équivalente à «20% de la valeur des cargaisons» des navires souhaitant traverser le détroit.
«Autrefois, on considérait cela comme de la piraterie», a déclaré Lula lors d'un événement public à São Caetano do Sul, dans l'Etat de São Paulo. «Pays important, les Etats-Unis, qui, je crois, ont longtemps combattu la piraterie, ne peuvent pas aujourd'hui se comporter en pirates», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump estime qu'un accord avec l'Iran est encore «possible»
Donald Trump a estimé lundi qu'un accord était encore «possible» avec l'Iran, malgré le lancement de nouvelles frappes américaines et le rétablissement du blocus des ports iraniens.
Interrogé dans le Bureau ovale pour savoir s'il pensait qu'un accord avec Téhéran était envisageable, le président américain a répondu: «Oui, je pense qu'un accord est possible. Bien sûr que je le pense.»
Source: AFP