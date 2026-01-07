Aldrich Ames, ex-agent de la CIA condamné à vie pour espionnage au profit de Moscou, est décédé lundi à 84 ans. Sa trahison a coûté la vie à une douzaine d'agents doubles.

Le traître le plus dangereux de l'histoire de la CIA est décédé en prison

Le traître le plus dangereux de l'histoire de la CIA est décédé en prison

AFP Agence France-Presse

Aldrich Ames, agent de la CIA pendant plus de 30 ans condamné à la prison à vie pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, il avait été condamné en 1994 à la prison à vie pour avoir vendu pour plus de 2,5 millions de dollars de renseignements à Moscou.

Selon le ministère de la Justice, sa trahison aurait compromis des dizaines d'opérations secrètes et coûté la vie à une douzaine d'agents doubles travaillant pour les Américains. Avec sa femme Rosario, il a transmis des informations à l'Union soviétique à partir de 1985. Le train de vie luxueux du couple a à l'époque éveillé les soupçons et il est démasqué en 1994.