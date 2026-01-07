DE
Agent double pour l'URSS
Le traître le plus dangereux de l'histoire de la CIA est décédé en prison

Aldrich Ames, ex-agent de la CIA condamné à vie pour espionnage au profit de Moscou, est décédé lundi à 84 ans. Sa trahison a coûté la vie à une douzaine d'agents doubles.
Aldrich Ames, agent de la CIA condamné à la prison à vie pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort à l'âge de 84 ans.
Aldrich Ames, agent de la CIA pendant plus de 30 ans condamné à la prison à vie pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, il avait été condamné en 1994 à la prison à vie pour avoir vendu pour plus de 2,5 millions de dollars de renseignements à Moscou.

Selon le ministère de la Justice, sa trahison aurait compromis des dizaines d'opérations secrètes et coûté la vie à une douzaine d'agents doubles travaillant pour les Américains. Avec sa femme Rosario, il a transmis des informations à l'Union soviétique à partir de 1985. Le train de vie luxueux du couple a à l'époque éveillé les soupçons et il est démasqué en 1994.

