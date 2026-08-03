Trump annonce de nouveaux pourparlers avec l'Iran à partir de lundi

Donald Trump a annoncé que de nouvelles négociations avec l'Iran débuteraient lundi, après avoir affirmé retenir une attaque avec Israël contre la République islamique à condition qu'un accord soit rapidement conclu.

«Bien sûr qu'ils ne veulent pas être attaqués. Ils connaissaient l'ampleur de cette attaque car ils la voyaient prendre forme (...) Ce que l'on fait maintenant, c'est parler avec eux sous la forme d'une négociation. Cela commence demain après-midi (lundi)», a affirmé le président américain dimanche à bord de son avion Air Force One.

La veille, Donald Trump avait annoncé renoncer à de nouvelles frappes contre l'Iran «à des niveaux (...) de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale», à condition qu'un accord soit rapidement conclu avec Téhéran, en particulier sur le détroit d'Ormuz.

Dimanche, il a affirmé que la demande provenait de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Qatar et de l'Iran lui-même. «Il y a un accord sur Ormuz, et il y aura ensuite un accord sur le nucléaire, on pourrait même dire sur la dénucléarisation de l'Iran», a-t-il assuré depuis l'avion présidentiel.

Source: AFP