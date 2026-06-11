Donald Trump affirme qu'il «bombardera l'Iran à mort» s'il continue de refuser un accord
Mercredi soir, le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ont tous deux pris la parole au sujet de l'Iran. Depuis la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré aux journalistes: «Washington frappera fort aujourd'hui, comme hier.» De son côté, Pete Hegseth a affirmé avant le début des bombardements que les forces américaines au Moyen-Orient «auront fort à faire ce soir» et qu’elles allaient «frapper fort l'Iran» en visant «des installations clés» du pays.
Donald Trump a ensuite suivi les opérations militaires depuis la Maison Blanche. Il a indiqué que 49 missiles Tomahawk avaient été tirés sur l'Irak. Le président américain a également menacé de poursuivre les frappes contre l'Iran pendant une troisième nuit consécutive si Téhéran continuait de refuser un accord. Dans le cas contraire, a-t-il déclaré à Fox News, il «bombarderait l'Iran à mort» dès le lendemain.
Peu avant minuit (heure d’été d’Europe centrale), les médias d’Etat iraniens ont commencé à faire état d’explosions dans plusieurs régions du pays. Contrairement à la nuit précédente, les frappes américaines ne se sont pas limitées à des cibles situées dans le golfe Persique. La défense aérienne iranienne a également été activée à l'ouest de Téhéran. Des bombardements ont aussi été signalés dans la province côtière de Bushehr, au nord-ouest du détroit d'Ormuz.
Selon des sources iraniennes, des affrontements auraient opposé les forces américaines et iraniennes près du détroit d'Ormuz. Les forces iraniennes auraient lancé des missiles et des drones contre des navires américains dans la zone et le détroit aurait été fermé à la navigation. Le Centcom a toutefois démenti cette information, affirmant que le passage restait ouvert au trafic maritime.
L'Iran annonce qu'il visera tout navire dans le détroit d'Ormuz
L'armée iranienne a annoncé jeudi qu'elle prendra pour cible tout navire transitant dans le détroit d'Ormuz, la marine du pays annonçant pour sa part avoir frappé deux bateaux qui tentaient de franchir ce passage stratégique.
«Tout navire transitant par le détroit d'Ormuz sera pris pour cible», a annoncé l'état-major iranien cité par l'agence Tasnim, ajoutant que ce détroit était désormais «complètement fermé à tout type de navire» après de nouveaux bombardements américains contre l'Iran.
La marine iranienne, citée par la télévision d'Etat Irib et l'agence Mehr, a annoncé pour sa part que «deux navires qui tentaient de franchir illégalement le détroit d'Ormuz ont été frappés».
Source: AFP
Les Gardiens annoncent avoir frappé des bases à Bahreïn et au Koweït
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de Téhéran, ont annoncé jeudi avoir frappé des bases au Koweït et à Bahreïn, en représailles à de nouveaux bombardements américains contre l'Iran.
«Au cours de deux vagues d'opérations, dix-huit cibles importantes appartenant à l'armée américaine ont été touchées» sur les bases d'Ali al-Salem et Ahmad al-Jaber, au Koweït, et la base aérienne de Sheikh Isa, à Bahreïn, ont affirmé les Gardiens cités par l'agence Irna. Les médias officiels iraniens avaient auparavant annoncé une attaque contre le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn.
Source: AFP
L'Iran annonce avoir attaqué le QG de la 5e flotte américaine à Bahreïn
Les médias officiels iraniens affirment jeudi que l'Iran a attaqué le quartier général de la 5e flotte des Etats-Unis à Bahreïn, en riposte aux nouvelles frappes américaines contre son territoire.
Ces attaques ont été menées à l'aide de drones et ont visé des antennes de communications ainsi que des radars du système antimissile Patriot, ont indiqué les agences Fars et Mehr. Les sirènes «ont retenti» dans le même temps à Bahreïn, a indiqué sur X son ministère de l'Intérieur.
Source: AFP
L'Iran aurait demandé à Washington de cesser les attaques
De hauts responsables iraniens ont demandé à Donald Trump de cesser les attaques contre l'Iran, affirme mercredi un journaliste de Fox News qui dit s'être entretenu avec le président américain par téléphone. «Le président Trump m'a dit que l'Iran l'avait appelé ce soir», a affirmé le journaliste Trey Yingst. «Il m'a dit que les Iraniens lui avaient demandé de cesser les bombardements», a-t-il déclaré sur la chaîne Fox News.
Le président américain a également assuré que «les bombardements cesseront sous peu», a déclaré le journaliste. Téhéran a immédiatement démenti, selon les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne, dans un communiqué. «Les allégations de Trump selon lesquelles des responsables iraniens l'auraient contacté sont fermement démenties et ne sont qu'un prétexte pour échapper à la guerre», ont-ils déclaré.
L'armée américaine a annoncé avoir lancé «de nouvelles frappes en légitime défense contre plusieurs cibles en Iran», selon le Commandement militaire pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
22 pays demandent à l'Iran de cesser les attaques contre des personnes «sur leurs territoires»
Vingt-deux pays pays, dont les Etats-Unis, l'Australie et plusieurs nations européennes, demandent à l'Iran de cesser les attaques contre des personnes «sur leurs territoires», dans un communiqué commun publié jeudi.
Ces pays «condamnent les tentatives de meurtre et autres actions malveillantes menées en Europe, en Amérique du Nord et en Australie» par des entités étatiques iraniennes. «La République islamique d'Iran doit cesser ces actes immédiatement», écrivent-ils selon le texte publié en français par le ministère des Affaires étrangères français.
Source: AFP
L'armée américaine dément l'affirmation iranienne selon laquelle le détroit d'Ormuz est fermé
L'armée américaine a démenti mercredi les affirmations de l'Iran, qui dit avoir fermé le détroit d'Ormuz après les dernières frappes des Etats-Unis.
«Les navires commerciaux continuent de transiter par le détroit d'Ormuz ce soir», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
L'état-major iranien avait annoncé plus tôt que «tout navire transitant par le détroit d'Ormuz serait pris pour cible» et la marine iranienne avait déclaré avoir touché deux navires.
Source: AFP
Le chef du Pentagone dit que les frappes américaines sur l'Iran seront «fortes et nettes»
Pete Hegseth, le chef du Pentagone, a assuré mercredi que les frappes américaines à venir contre l'Iran seront «fortes et nettes».
«Les frappes qui auront lieu ce soir seront fortes et nettes. Si elles devaient avoir lieu demain soir, elles seraient tout aussi puissantes et nettes», a affirmé le ministre de la Défense américain à la presse à Tampa, en Floride, où siège le Commandement militaire pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
L'armée américaine dit mener des «frappes défensives» contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé mercredi avoir commencé à mener des «frappes défensives» contre l'Iran sur X.
«Les forces du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) ont lancé aujourd'hui à 17h15 (heure de Washington) de nouvelles frappes défensives contre plusieurs cibles en Iran», a écrit le Centcom, ajoutant que ces frappes «constituent une riposte à l'agression injustifiée et persistante de l'Iran».
Source: AFP
Des médias iraniens rapportent des explosions sur la côte sud de l'Iran, près du détoit d'Ormuz
Des médias iraniens ont rapporté jeudi des explosions sur la côte sud de l'Iran, alors que l'armée américaine a annoncé avoir commencé à mener des «frappes défensives» contre le pays.
Des explosions ont été entendues sur l'île de Qeshm, à Minab, Sirik et dans le port de Bandar Abbas, selon ces médias.
Source: AFP
Netanyahu appelle les Libanais à «rejoindre» Israël contre le Hezbollah
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé mercredi les Libanais à se joindre à la lutte d'Israël contre le Hezbollah, affirmant que leur pays avait été «pris en otage» par le groupe pro-iranien, dans une vidéo diffusée par son bureau.
«Israël n'est pas en guerre contre vous. Nous sommes en guerre contre le Hezbollah, qui a pris votre pays en otage (...) Nous aspirons à la paix avec vous, avec le Liban», a déclaré Netanyahu dans ce message en anglais adressé au peuple libanais.
«Prenez votre avenir en main. Rejoignez Israël. Construisons la sécurité et la prospérité pour tous nos enfants. Et une fois que le Hezbollah sera démantelé, les possibilités seront infinies – le ciel sera la seule limite», a-t-il ajouté.
Source: AFP
New Delhi convoque un diplomate américain après une attaque contre un navire au large d'Oman
L'Inde a convoqué mercredi le chargé d'affaires américain à New Delhi pour déposer une «vive protestation» après qu'une attaque, revendiquée par l'armée américaine, contre un navire au large des côtes omanaises, a laissé trois membres d'équipage indiens portés disparus.
Le ministère des Affaires étrangères «a convoqué le chargé d'affaires américain et exprimé une vive protestation» concernant l'attaque contre le navire commercial, a indiqué à l'AFP un haut responsable du gouvernement indien.
Source: AFP