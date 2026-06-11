Donald Trump affirme qu'il «bombardera l'Iran à mort» s'il continue de refuser un accord

Mercredi soir, le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ont tous deux pris la parole au sujet de l'Iran. Depuis la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré aux journalistes: «Washington frappera fort aujourd'hui, comme hier.» De son côté, Pete Hegseth a affirmé avant le début des bombardements que les forces américaines au Moyen-Orient «auront fort à faire ce soir» et qu’elles allaient «frapper fort l'Iran» en visant «des installations clés» du pays.

Donald Trump a ensuite suivi les opérations militaires depuis la Maison Blanche. Il a indiqué que 49 missiles Tomahawk avaient été tirés sur l'Irak. Le président américain a également menacé de poursuivre les frappes contre l'Iran pendant une troisième nuit consécutive si Téhéran continuait de refuser un accord. Dans le cas contraire, a-t-il déclaré à Fox News, il «bombarderait l'Iran à mort» dès le lendemain.

Peu avant minuit (heure d’été d’Europe centrale), les médias d’Etat iraniens ont commencé à faire état d’explosions dans plusieurs régions du pays. Contrairement à la nuit précédente, les frappes américaines ne se sont pas limitées à des cibles situées dans le golfe Persique. La défense aérienne iranienne a également été activée à l'ouest de Téhéran. Des bombardements ont aussi été signalés dans la province côtière de Bushehr, au nord-ouest du détroit d'Ormuz.

Selon des sources iraniennes, des affrontements auraient opposé les forces américaines et iraniennes près du détroit d'Ormuz. Les forces iraniennes auraient lancé des missiles et des drones contre des navires américains dans la zone et le détroit aurait été fermé à la navigation. Le Centcom a toutefois démenti cette information, affirmant que le passage restait ouvert au trafic maritime.