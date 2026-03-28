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Troisième vague de colère
Des millions d’Américains protestent contre Trump

«Police masquée qui sème la terreur», «guerre catastrophique», pratique «abusive» du pouvoir: des cortèges contre Donald Trump ont commencé à défiler samedi à travers les Etats-Unis. Des millions de manifestants sont attendus, de New York jusqu'en Alaska.
Publié: 16:54 heures
Des manifestants se sont rassemblés devant le mémorial de Lincoln à Washington.
Photo: Jose Luis Magana
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ATS Agence télégraphique suisse

Des manifestations contre Donald Trump ont éclaté à travers les États-Unis, dénonçant sa politique et l’usage du pouvoir. Des millions de personnes sont attendues de New York jusqu’en Alaska. C'est la troisième fois en moins d'un an que l'Amérique est appelée à descendre dans la rue par une coalition d'associations réunies autour du cri de ralliement «No Kings» (Pas de rois), qui s'est affirmé comme le mouvement de contestation le plus important depuis le retour du milliardaire à la Maison Blanche.

La première, qui s'était tenue en juin 2025 - le jour des 79 ans du président américain et d'un défilé militaire à Washington - avait rassemblé plusieurs millions de personnes à travers le pays. Plus d'un millier de personnes ont commencé à marcher à Atlanta (sud-est), et à Washington, la capitale, où plusieurs rassemblements sont prévus dans la journée. En banlieue de Détroit (nord), des manifestants se sont rassemblés dans la matinée malgré des températures négatives.

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