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Panique en pleine Coupe du monde
Des coups de feu sèment la panique en plein Times Square

Des coups de feu ont semé la panique jeudi à Times Square, à New York, où de nombreux supporters se rassemblent depuis le début de la Coupe du monde. Aucun blessé ni suspect n’a été signalé.
Publié: 07:30 heures
Des coups de feu ont retenti sur la célèbre place new yorkaise de Times Square jeudi après-midi.
Photo: IMAGO/TongRo Images
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AFP Agence France-Presse

Plusieurs coups de feu ont retenti jeudi après-midi sur la célèbre place de Times Square à New York, sans faire de blessé et sans que personne n'ait été appréhendé, selon la police. «Les policiers sont intervenus à la suite d'un signalement de tirs» dans le quartier, où se rassemblent depuis le début de la Coupe du monde de football de nombreux supporters, a indiqué un officier de la police de New York (NYPD) à l'AFP.

Il n'y a eu aucun blessé, aucune personne arrêtée, et «les investigations se poursuivent», a-t-il poursuivi. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre la place et un mouvement de panique parmi les personnes présentes, au moment où retentissent plusieurs détonations

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