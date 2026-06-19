Des coups de feu ont semé la panique jeudi à Times Square, à New York, où de nombreux supporters se rassemblent depuis le début de la Coupe du monde. Aucun blessé ni suspect n’a été signalé.

Des coups de feu sèment la panique en plein Times Square

Des coups de feu sèment la panique en plein Times Square

AFP Agence France-Presse

Plusieurs coups de feu ont retenti jeudi après-midi sur la célèbre place de Times Square à New York, sans faire de blessé et sans que personne n'ait été appréhendé, selon la police. «Les policiers sont intervenus à la suite d'un signalement de tirs» dans le quartier, où se rassemblent depuis le début de la Coupe du monde de football de nombreux supporters, a indiqué un officier de la police de New York (NYPD) à l'AFP.

Il n'y a eu aucun blessé, aucune personne arrêtée, et «les investigations se poursuivent», a-t-il poursuivi. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre la place et un mouvement de panique parmi les personnes présentes, au moment où retentissent plusieurs détonations