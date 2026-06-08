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Un blessé grave
Cinq personnes poignardées dans la gare Penn Station, à New York

Cinq personnes ont été blessées dimanche soir dans une attaque au couteau à Penn Station, à New York. Le suspect a été arrêté. Une victime est grièvement touchée, tandis que les quatre autres souffrent de blessures plus légères.
Publié: 02:38 heures
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Cinq personnes ont été poignardées dans la gare Penn Station, à New York, dimanche soir. (Image d'archive)
Photo: AP Photo/Seth Wenig
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AFP Agence France-Presse

Cinq personnes ont été poignardées dans la gare Penn Station à New York dimanche soir, à la veille du premier match de la finale NBA dans la ville et à quelques jours du Mondial-2026 de football, ont annoncé les pompiers à l'AFP. «L'auteur présumé des faits a été appréhendé», ont-ils précisé.

Leur bilan fait état d'un blessé grave, de deux blessés modérés et deux blessés légers, tous transportés à l'hôpital. On ignore pour le moment les motivation de l'assaillant. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur les lieux après les faits a constaté la présence de compresses, gants médicaux et du sang au sol, près des voies 5 et 6.

Le NYC Emergency Management, qui gère les urgences dans la ville de New York, a demandé au public d'éviter la zone, prévenant de possibles «ralentissements de la circulation, fermetures de routes et perturbations des transports en commun». Toutefois, l'activité dans la gare avait repris son cours normal dans la soirée, selon le photographe de l'AFP.

Cette gare, qui accueille environ 600'000 passagers par jour en moyenne, se trouve à proximité du Madison Square Garden, où Donald Trump a prévu d'assister lundi au troisième match entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs. Elle desservira également pendant le Coupe du Monde de football le MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui accueillera 8 matches dont la finale, le 19 juillet.

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