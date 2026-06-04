L'Australie dénonce les nouveaux droits de douane envisagés par les Etats-Unis contre une soixantaine de pays accusés de ne pas assez lutter contre le travail forcé. Canberra juge ces mesures «injustifiées» et évoque un profond désaccord idéologique avec Washington.

Le Premier ministre australien fustige les droits de douane voulus par Washington

Le Premier ministre australien fustige les droits de douane voulus par Washington

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre australien a jugé jeudi «injustifiés» les droits de douane pour «travail forcé» que les Etats-Unis veulent imposer à une soixantaine de pays, estimant qu'il y avait un «désaccord idéologique» entre Canberra et Washington sur les tarifs. Les Etats-Unis ont proposé mardi d'imposer des droits de douane additionnels à 60 pays en jugeant qu'ils combattent insuffisamment l'importation de biens issus du travail forcé.

Washington veut imposer des droits de 12,5% à quelque 45 pays, dont l'Australie, ayant échoué, selon ses services, à instaurer une interdiction de l'importation de biens issus du travail forcé, et des droits de 10% à des pays, dont ceux de l'UE, dont les efforts sont jugés insuffisants. En réponse, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le nouveau taux était «injustifié».

«Il existe un désaccord idéologique, l'administration américaine s'étant écartée de ce qui était un consensus établi depuis des décennies, à savoir que les tarifs douaniers ne sont pas positifs pour le pays qui les impose», a-t-il déclaré à la télévision publique ABC. «L'Australie dispose d'une législation solide, complète et à la pointe au niveau mondial pour lutter contre le travail forcé et l'esclavage moderne», a-t-il insisté.

Le ministre australien du Commerce Don Farrell a rencontré mercredi son homologue américain Jamieson Greer à Paris, où il a protesté contre le nouveau taux proposé. Le nouveau taux remplacerait les droits de douane en cours de 10% sur les marchandises australiennes exportées vers les Etats-Unis.