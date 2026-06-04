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«Un désaccord idéologique»
Le Premier ministre australien fustige les droits de douane voulus par Washington

L'Australie dénonce les nouveaux droits de douane envisagés par les Etats-Unis contre une soixantaine de pays accusés de ne pas assez lutter contre le travail forcé. Canberra juge ces mesures «injustifiées» et évoque un profond désaccord idéologique avec Washington.
Publié: 03:48 heures
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Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
«Il existe un désaccord idéologique», a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese au sujet de ces nouvelles taxes.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre australien a jugé jeudi «injustifiés» les droits de douane pour «travail forcé» que les Etats-Unis veulent imposer à une soixantaine de pays, estimant qu'il y avait un «désaccord idéologique» entre Canberra et Washington sur les tarifs. Les Etats-Unis ont proposé mardi d'imposer des droits de douane additionnels à 60 pays en jugeant qu'ils combattent insuffisamment l'importation de biens issus du travail forcé.

Washington veut imposer des droits de 12,5% à quelque 45 pays, dont l'Australie, ayant échoué, selon ses services, à instaurer une interdiction de l'importation de biens issus du travail forcé, et des droits de 10% à des pays, dont ceux de l'UE, dont les efforts sont jugés insuffisants. En réponse, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le nouveau taux était «injustifié».

«Il existe un désaccord idéologique, l'administration américaine s'étant écartée de ce qui était un consensus établi depuis des décennies, à savoir que les tarifs douaniers ne sont pas positifs pour le pays qui les impose», a-t-il déclaré à la télévision publique ABC. «L'Australie dispose d'une législation solide, complète et à la pointe au niveau mondial pour lutter contre le travail forcé et l'esclavage moderne», a-t-il insisté.

Le ministre australien du Commerce Don Farrell a rencontré mercredi son homologue américain Jamieson Greer à Paris, où il a protesté contre le nouveau taux proposé. Le nouveau taux remplacerait les droits de douane en cours de 10% sur les marchandises australiennes exportées vers les Etats-Unis.

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