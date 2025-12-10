DE
Changement climatique
L'Agence américaine de l'environnement accusée d'escamoter le rôle de l'homme

L'Agence américaine de l'environnement (EPA) est accusée d'avoir modifié son site internet, minimisant le rôle humain dans le changement climatique. Ces changements, datant d'octobre, mettent en avant des causes naturelles comme les éruptions volcaniques.
Le rôle de l'humain dans le changement climatique a disparu du site officiel de l'Agence américaine de l'environnement.
L'Agence américaine de l'environnement (EPA) a été accusée mardi par la presse américaine d'avoir supprimé de son site internet des références au rôle de l'homme dans le changement climatique, au profit des «processus naturels».

Selon le «Washington Post», ces changements remontent au mois d'octobre et mettent en avant notamment des éruptions volcaniques et les variations de l'activité solaire pour expliquer ce phénomène.

La fonte des glaciers a disparu

La page intitulée «Les causes du changement climatique» et une autre relevant les impacts de ce changement ont notamment été modifiées, selon le «New York Times». Quant à une page décrivant la fonte de la calotte glaciaire et la hausse du niveau des océans, elle a carrément été supprimée, a relevé le «Washington Post».

Le président Donald Trump, qui conteste tout rôle humain dans le changement climatique, pourfend les énergies renouvelables et favorise l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste, considérée comme très émettrice de gaz à effet de serre. «L'agence ne répond plus aux injonctions de la secte climatique», s'est félicitée la porte-parole de l'EPA, Brigit Hirsch, dans un communiqué adressé au «Washington Post».

Un revirement «spectaculaire»

La campagne de Trump a notamment été financée par des intérêts liée aux hydrocarbures, selon l'institut Brennan Center. L'élu républicain a depuis son entrée en fonction en janvier annulé plusieurs mesures de transition énergétique adoptées par l'administration Biden.

Trump a également retiré les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat et n'a pas envoyé de délégué à la COP30 au Brésil en novembre. Daniel Swain, un spécialiste du climat à l'Université de Californie, a jugé, cité par le «Washington Post» que les modifications des pages de l'EPA illustraient «un des revirements les plus spectaculaires que nous ayons connus jusqu'à présent dans le domaine du climat».

Dans une interview à l'AFP début décembre, le président du Giec, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat mandaté par l'ONU, a mis en garde contre tout déni du rôle humain dans le phénomène. «Sans équivoque, les humains sont la cause du changement climatique auquel nous assistons», a martelé ce spécialiste, Jim Skea. Le changement climatique accentue les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont fait au moins 16.000 morts en 2024, selon un rapport annuel de référence publié fin octobre par le Lancet. 

