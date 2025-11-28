DE
Commerce interdit
Protection renforcée pour plus de 70 espèces de requins et de raies

La CITES approuve des mesures renforcées pour protéger plus de 70 espèces de requins et de raies. Cette décision historique interdit ou réglemente le commerce de plusieurs espèces, dont les requins-baleines et les raies manta.
Publié: 10:13 heures
La CITES a approuvé des mesures renforcées pour protéger des dizaines d'espèces de requins et de raies.
Photo: imago/UIG
AFP Agence France-Presse

L'organisme mondial de référence sur le commerce des espèces sauvages a approuvé vendredi l'adoption de mesures supplémentaires pour renforcer la protection de plus de 70 espèces de requins et de raies. Les pays signataires de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ont voté en faveur d'une régulation plus étroite du commerce de plusieurs espèces allant des requins-baleines aux raies manta.

La série de nouvelles mesures a été saluée par les défenseurs de la nature et les experts qui ont averti que de nombreuses espèces de requins et de raies font face à une pression croissante due à la surpêche et au changement climatique.

Réguler le commerce

Ce changement est «une victoire historique pour les requins», a salué Barbara Slee, directrice de programme du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). «Les données scientifiques montrent clairement que les requins doivent être considérés comme une question de protection de la nature et non comme une ressource pour la pêche», a déclaré la responsable à l'AFP.

L'accord CITES protège les animaux et plantes les plus menacés au monde, et régule le commerce de plus de 40'000 espèces. Les décisions de vendredi interdisent le commerce des requins-baleines, des raies manta et les raies mobula après une interdiction du commerce du requin océanique, en danger critique d'extinction, adoptée jeudi.

Plusieurs autres espèces de requins voient leur commerce réglementé et autorisé uniquement s'il est jugé durable. Les propositions visant à renforcer la protection des requins ont été adoptées par consensus, ce que Barbara Slee a qualifié de bon signe sur l'évolution des perceptions sur les requins.

Fin de la surpêche?

«Cela devrait marquer la fin de la surpêche et une nouvelle vague d'espoir pour les requins», a-t-elle déclaré. Plus d'un tiers des espèces de raies et de requins sont menacées d'extinction, principalement en raison de la surpêche, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Beaucoup sont recherchées pour leurs nageoires, leur foie, ou leur chair, tandis que d'autres sont tuées accidentellement par des filets de pêche visant d'autres espèces.

