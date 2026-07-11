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Unités spéciales déployés
Une femme retenue en otage dans un supermarché de Berlin

Un homme retient une femme en otage depuis vendredi soir dans un supermarché à Berlin. La police est en contact avec le ravisseur et a déployé des unités spéciales.
Publié: 10:38 heures
L'homme a «formulé différentes revendications tout au long de la nuit».
Photo: Polizei Berlin
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AFP Agence France-Presse

Un homme retient une femme en otage depuis vendredi soir dans un supermarché de Berlin, a indiqué la police de la capitale allemande samedi matin. Vers 22h locales (20h GMT), «un homme s'est emparé d'une femme» dans un magasin à la lisière sud de la ville et la retient depuis «sous la menace de violences», a expliqué Florian Nath, porte-parole de la police berlinoise, dans une vidéo publiée sur WhatsApp.

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L'homme a «formulé différentes revendications tout au long de la nuit», a-t-il ajouté sans plus de précisions. La police a indiqué à l'AFP être en contact avec le preneur d'otage. Un important dispositif policier comprenant des unités spéciales a été déployé. Même s'«il n'existe actuellement aucun danger pour la population», les forces de l'ordre demandent aux habitants d'éviter le secteur afin de ne pas nuire à leur intervention, insiste Florian Nath.

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