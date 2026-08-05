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Une situation toujours floue
La communication avec le guide suprême est «très difficile en ce moment», selon le président iranien

Le président iranien Massoud Pezeshkian admet que la communication avec Mojtaba Khamenei est très difficile. Blessé et invisible depuis des mois, le nouveau guide suprême alimente les rumeurs de mort alors que l'État iranien vacille face aux attaques.
Publié: 22:35 heures
Mojtaba Khamenei ne s'exprime depuis sa désignation que par des communiqués qui lui sont attribués.
Photo: AP Photo/Vahid Salemi
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AFP Agence France-Presse

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé mercredi que la communication avec le guide suprême Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu en public depuis sa nomination en mars, était «très difficile en ce moment».

«La communication avec lui est très difficile en ce moment mais sa présence constitue quoiqu'il en soit un atout majeur pour nous, qui nous permet de continuer», a déclaré M. Pezeshkian lors d'une allocution télévisée, au sujet du fils et successeur d'Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre lancée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran le 28 février.

Blessé lors de l'offensive, qui a aussi tué de nombreux responsables iraniens, Mojtaba Khamenei ne s'exprime depuis sa désignation que par des communiqués qui lui sont attribués. Sa discrétion, malgré les affrontements avec les Etats-Unis, a donné lieu à des spéculations sur ses relations avec d'autres hauts représentants iraniens.

Son absence aux funérailles de son père, au mois de juillet, avait également suscité des interrogations sur son état de santé voire son éventuel assassinat. Massoud Pezeshkian a toutefois tenu à défendre l'ayatollah, déclarant qu'il l'avait reçu avec «gentillesse et une logique très solide» lors de réunions.

«Malheureusement, la situation actuelle permet à des personnes malveillantes de le décrire autrement et de présenter une image différente de lui», a-t-il critiqué.

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