Israël et Liban ont signé à Washington un accord historique, vendredi, pour une «paix durable». Ils s'engagent à des négociations bilatérales et au désarmement des groupes armés non étatiques.

Les principaux points de l'accord entre Israël et le Liban

Les principaux points de l'accord entre Israël et le Liban

AFP Agence France-Presse

Voici les principaux points de l'accord-cadre signé vendredi à Washington entre Israël, le Liban et les Etats-Unis, visant à trouver une «paix durable» entre les deux voisins du Proche-Orient:

«Paix durable»

Israël et le Liban «réaffirment leur objectif commun d'instaurer une paix et une sécurité durables». Les deux pays «déclarent leur ambition de mettre fin au conflit qui les oppose [...] d'établir des relations de bon voisinage» et «affirment le droit de chaque Etat d'exister en paix».

Négociations bilatérales

Israël et le Liban règleront leurs contentieux «par le biais de négociations bilatérales directes, avec la médiation et le soutien des Etats-Unis».

Un «groupe de coordination militaire» est mis en place par les deux gouvernements, avec la participation des Etats-Unis, pour superviser l'application de l'accord-cadre.

Désarmement du Hezbollah

Sans citer nommément le groupe chiite pro-iranien Hezbollah, l'accord prévoit un processus par lequel les forces armées libanaises (FAL) «rétabliront leur autorité souveraine effective sur l'ensemble du territoire libanais, sous réserve du désarmement vérifié des groupes armés non étatiques et du démantèlement des infrastructures qui leur sont associées, ce qui permettra aux forces de défense d'Israël (IDF) de se retirer progressivement du territoire libanais».

Le gouvernement libanais rejette et considère illégale «toute prétention d'un acteur étatique ou non étatique à recourir à la force en son nom sans son autorisation explicite».

Déploiement de l'armée libanaise

L'accord-cadre prévoit que l'armée libanaise reprendra progressivement le contrôle du territoire du pays, à commencer par deux «zones-pilotes». Ces zones seront définies conjointement avec l'armée israélienne qui lui cèdera graduellement la place, une fois les «groupes armés non étatiques» désarmés et leurs infrastructures démantelées. D'autres «zone- pilotes» seront ensuite désignées par accord mutuel.

Une fois que l'armée libanaise aura pris le contrôle total de ces secteurs, «les efforts de reconstruction soutenus par la communauté internationale débuteront et les civils libanais pourront retourner en toute sécurité dans ces zones placées sous le contrôle exclusif des autorités de l'Etat libanais».

Pas d'ambitions territoriales d'Israël

Israël affirme que «ses actions militaires au Liban sont uniquement la conséquence des attaques, de la menace que représentent et des intentions hostiles de groupes armés non étatiques, en particulier le Hezbollah». La disparition de cette menace» éliminera toute nécessité future d'une intervention militaire ou d'une présence des forces de défense d'Israël au Liban» et «le gouvernement israélien déclare n'avoir aucune ambition territoriale au Liban».

Reconstruction du Liban

Parallèlement, «les Etats-Unis mobiliseront leurs partenaires internationaux afin qu'ils apportent un soutien actif au gouvernement libanais pour reconstruire le pays, remettre en état les infrastructures, relancer l'économie et créer des perspectives de prospérité».

Le Liban «s'engage explicitement à empêcher que les fonds destinés à la reconstruction ne soient détournés au profit de groupes armés non étatiques et d'entités qui leur sont liées».