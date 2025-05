La Grèce fait face à un nouveau séisme au large de la Crète, une semaine après le tremblement de terre survenu près de l'île de Kassos. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un fort séisme de magnitude 6,1 s'est déclenché au large de la Crète jeudi matin, a indiqué l'Institut américain de géophysique (USGS), après une secousse de la même puissance la semaine dernière en mer Egée méridionale.

L'épicentre de ce tremblement de terre survenu à 6H19 (3H19 GMT) est situé en mer à 87 kilomètres d'Héraklion, la capitale de l'île grecque, à une profondeur de 68 kilomètres. La semaine dernière, un autre séisme de magnitude 6,1 s'était produit en mer à une centaine de kilomètres des côtes de la Crète et de l'île de Santorin, et a été ressenti jusqu'au Caire.

La région de l'île de Santorin en mer Egée, haut lieu touristique grec, avait connu une activité sismique exceptionnelle en janvier et février avec des milliers de secousses qui avaient fait fuir plusieurs milliers d'habitants, rentrés depuis chez eux. Située sur plusieurs failles géologiques en Méditerranée sud-est, la Grèce est régulièrement touchée par des séismes.

Le dernier tremblement de terre meurtrier dans l'archipel a eu lieu en octobre 2020 sur l'île de Samos, en Egée, entre la Grèce et la Turquie. D'une magnitude 7, cette secousse tellurique avait fait deux morts à Samos et plus de 100 à Izmir, ville portuaire turque.