Un fort séisme de magnitude 6,1 frappe au large de la Grèce

Photo: keystone-sda.ch

Un fort séisme de magnitude 6,1 a frappé la Grèce tôt mercredi matin avec un épicentre situé en mer à 15 kilomètres de l'île de Kassos, en mer Egée méridionale, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur 78 kilomètres vers 01H51 locales (22H51 GMT mardi). Aucune information n'était disponible à ce stade concernant d'éventuels victimes ou dégâts. L'épicentre du séisme se situe à une centaine de kilomètres des côtes de la Crète et de l'île de Santorin.

Région à risque

La région de l'île de Santorin en mer Egée, haut lieu touristique grec, avait connu une activité sismique exceptionnelle en janvier et février avec des milliers de secousses qui avaient fait fuir une partie des habitants. Située sur plusieurs failles géologiques en Méditerranée sud-est, la Grèce est régulièrement touchée par des séismes.

Le dernier tremblement de terre meurtrier dans l'archipel a eu lieu en octobre 2020 sur l'île de Samos, en Egée, entre la Grèce et la Turquie. D'une magnitude de 7, cette secousse tellurique avait fait deux morts à Samos et plus de 100 à Izmir, ville portuaire turque.