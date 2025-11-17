DE
Répression meurtrière des émeutes de 2024
L’ex-Première ministre bangladaise condamnée à mort

Lundi, la justice bangladaise a condamné à mort l’ex-Première ministre Sheikh Hasina, 78 ans, reconnue coupable d’avoir ordonné la répression meurtrière des émeutes ayant entraîné sa chute à l’été 2024.
La justice du Bangladesh a condamné lundi à mort l'ex-Première ministre Sheikh Hasina, 78 ans, reconnue coupable d'avoir ordonné la répression meurtrière des émeutes qui ont causé sa chute à l'été 2024.

«Tous les éléments (...) constitutifs du crime contre l'humanité sont réunis», a déclaré le juge du tribunal de la capitale Dacca Golam Mortuza Mozumder et «nous avons décidé de lui infliger une seule peine, la peine de mort». 

