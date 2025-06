Des détails sont révélés sur la manière dont Israël a attiré l'élite militaire iranienne dans un piège, et sur la façon dont le Mossad a infiltré les plus hautes instances en Iran.

1/5 Les Iraniens se rassemblent à Téhéran pour observer et célébrer les représailles du pays. Photo: Anadolu via Getty Images

Daniel Kestenholz

Des détails ont filtré sur la manière dont le Mossad, le service de renseignement extérieur d'Israël, a piégé les généraux des Mollahs. Grâce à une planification minutieuse, plusieurs dirigeants ont été tués d'un seul coup. Depuis les attentats du 7 octobre, Israël a tué un à un les chefs du Hamas et du Hezbollah. Puis il y a eu cette opération coup de poing: des talkies-walkies du Hezbollah ont été piégés avec des explosifs.

Aujourd'hui, le Mossad a de nouveau eu recours à des méthodes de renseignement inédites. Les généraux de haut rang des Gardiens de la révolution et de l'armée iranienne se sont réunis dans la nuit de jeudi à vendredi dans un bunker de Téhéran pour faire le point sur la situation. C'est à ce moment-là qu'Israël a attaqué. Cette réunion des chefs militaires était une cible facile pour les Israéliens.

Le Mossad en Iran

Les services secrets israéliens se seraient «préparés pendant des années à cette opération», a déclaré un responsable de la sécurité au «Times of Israel», avec des agents du Mossad en mission en Iran. Une base de drones a été installée sur le sol iranien près de Téhéran. Des véhicules équipés de systèmes d'armes ont été introduits en contrebande en Iran.

L'élite militaire attirée dans un bunker

Le correspondant de «Fox News» Trey Yingst a donné des détails lors d'une transmission en direct depuis Tel Aviv. «Des sources avec lesquelles nous parlons au sein de l'appareil de sécurité israélien affirment qu'il s'agit d'une attaque surprise», a déclaré le journaliste, tandis que les sirènes d'alarme de la défense aérienne israélienne hurlaient en arrière-plan. Des agents israéliens auraient amené les officiels iraniens «à un point de rencontre en Iran et les y auraient retenus avant qu'ils ne soient tous tués».

Un fonctionnaire israélien a apporté des détails à «Fox News»: «Nous avons pris des mesures ciblées pour en savoir plus sur eux et avons ensuite utilisé ces informations pour influencer leur comportement. Nous savions que cela les amènerait à se rencontrer, mais plus important encore, nous savions comment les inciter à rester là.»

Selon les médias israéliens qui citent des milieux militaires, les dirigeants de l'appareil de sécurité iranien tués dans le centre de commandement souterrain seraient:

Le chef d'état-major Mohammed Bagheri, le plus haut gradé militaire iranien

Hussein Salami, chef des Gardiens de la révolution

Brigadier général Amir Ali Hadjisadeh, chef de l'armée de l'air des Gardiens de la révolution

Gholam Ali Rashid, commandant du quartier général militaire suprême iranien

Fereidun Abbassi, physicien et ancien chef du programme nucléaire iranien

« Cette opération entrera dans les livres d'histoire Jason Brodsky, spécialiste de l'Iran »

Jason Brodsky, spécialiste de l'Iran et membre du think tank United Against Nuclear Iran (Uani), a salué l'opération sous X: «Le degré d'intrusion d'Israël dans le régime iranien est tout à fait exceptionnel. Cette opération entrera dans les livres d'histoire.» Désormais, tous les notables iraniens craignent pour leur vie, assure Jason Brodsky: «A Téhéran et dans les services militaires et de sécurité, il y aura une paranoïa sans précédent.»

Israël va-t-il s'en prendre à Khamenei?

Dans une analyse pour le magazine politique britannique «The Spectator», le connaisseur de l'Iran se demande si le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, sera le prochain sur la liste d'exécution d'Israël: «Khamenei est le ciment qui maintient la République islamique. S'il devait être tué par Israël, ce serait un choc pour la République islamique et cela pourrait déstabiliser le régime», a déclaré Jason Brodsky.

Israël veut la chute du régime des Mollahs. Dans un discours de deux minutes diffusé vendredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est adressé au peuple iranien. Depuis la commémoration, les peuples d'Israël et d'Iran sont de «vrais amis». «Nous vous ouvrons la voie vers votre liberté», a déclaré Netanyahu.

«Le moment est venu de défendre votre liberté face à un régime malveillant et oppressif qui n'a jamais été aussi faible. C'est votre chance de vous lever et de faire entendre votre voix. Brave peuple iranien, votre lumière vaincra les ténèbres. Je suis avec vous, le peuple d'Israël est avec vous.»