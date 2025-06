Les services secrets israéliens, le Mossad, ont joué un rôle clé dans l'opération «Rising Lion» contre l'Iran. Des chefs militaires et des scientifiques nucléaires de haut rang ont été éliminés et les installations nucléaires iraniennes ont été attaquées.

1/4 Israël a porté un coup surprenant au régime des mollahs dans le cadre de l'opération «Rising Lion». Photo: AFP

Marian Nadler

Mort du chef du Hamas Ismaël Haniyeh dans un attentat, attaques massives contre le Hezbollah, sabotage informatique des centrifugeuses iraniennes: les coups d’éclat du service de renseignement israélien se succèdent et confirment sa redoutable efficacité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Mossad a de nouveau frappé fort, infligeant un revers majeur à ses ennemis.

Des opérations combinées sur le terrain

Des initiés des milieux de la sécurité israélienne ont révélé au portail d'information israélien «Ynet News» et à la chaîne de télévision publique «Kan 11» le rôle joué par le Mossad dans l'opération «Rising Lion». Lors de ces attaques nocturnes, plusieurs chefs militaires de haut rang et des scientifiques nucléaires de premier plan du régime des mollahs ont été éliminés. Les attaques ont également visé des installations nucléaires iraniennes.

Selon les informations officielles, les attaques ont été précédées d'une planification de plusieurs années. L'offensive combinait une préparation minutieuse, une vaste collecte d'informations et le déploiement discret de moyens sophistiqués au cœur du territoire iranien.

En collaboration avec le service de renseignement militaire israélien Aman, le Mossad a établi des dossiers détaillés qui ont jeté les bases de ces attaques précises. Parallèlement, une campagne secrète a été menée contre l'arsenal de missiles stratégiques et la défense aérienne iranienne, écrit «Ynet News».

La défense aérienne aurait été entièrement neutralisée

Selon un initié, des unités de commandement du Mossad ont placé des missiles guidés de haute précision à proximité de batteries de missiles sol-air iraniens avant l'attaque. Lorsque l'opération «Rising Lion» a commencé, les armes télécommandées ont atteint leurs cibles avec une précision et une vitesse exceptionnelles dans le centre de l'Iran, comme l'a rapporté la chaîne de télévision israélienne «Kan 11».

Dans un deuxième temps, des systèmes d'attaque sophistiqués ont tiré depuis des véhicules introduits clandestinement en Iran, mettant hors d'état de nuire les installations de défense aérienne iraniennes, et ce, complètement, comme l'a révélé publiquement «Kan 11». La voie était donc libre pour les avions de combat israéliens. L'armée de l'air israélienne a publié vendredi des images montrant comment les bases iraniennes de missiles balistiques et d'autres bases d'armes ont été bombardées.

Une combinaison d'opérations sans précédent

Comme si cela ne suffisait pas, des agents du Mossad ont installé une base de drones à proximité de Téhéran bien avant le début de l'opération. Pendant la nuit, des drones chargés d'explosifs ont ainsi pu neutraliser les lance-roquettes de la base militaire d'Asfaqabad, près de Téhéran.

Le fonctionnaire anonyme n'a pas pu cacher sa joie face à cette opération réussie. L'opération a nécessité «une réflexion révolutionnaire, une planification audacieuse et l'utilisation ciblée de technologies de pointe, de forces spéciales et d'agents au plus profond de l'Iran», «le tout sans être détecté par les services de renseignement locaux».

Il s'agissait d'une combinaison sans précédent d'opérations sur le terrain, de renseignements ciblés et d'innovation opérationnelle. Ce n'est probablement pas le dernier coup dur porté au régime des mollahs par le Mossad.