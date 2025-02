1/5 Pour le premier Fyre festival, Billy McFarland avait mis les petits plats dans les grands pour sa communication. Photo: IG / fyrefestival

Solène Monney Journaliste Blick

Les matelas trempés, les tentes de réfugiés et les sandwiches de misère tranchaient avec le coup de comm' éclatant, porté par des célébrités de renom telles que Kendall Jenner. Si vous êtes abonnés à Netflix, vous connaissez sans doute le tristement célèbre Fyre Festival. Une condamnation pour escroquerie et une amende de 26 millions dollars plus tard, Billy McFarland, l'instigateur de ce fiasco, revient avec un nouveau concept: le Fyre festival 2. Et il n'a pas fait les choses à moitié.

Sur NBC, lundi 24 février, l'organisateur a décrit le rassemblement comme une «escapade» de trois jours, du 30 mai au 2 juin, non plus au Bahamas, mais au Mexique sur l'Isla Mujeres. Et il l'assure: le festival existe «bel et bien». Alors, il faudra à nouveau le suivre aveuglément et croire en sa rédemption, car aucun artiste n'a encore été annoncé.

Mais il ne suffit pas d'être téméraire pour participer à cette «escapade», il faut également avoir un porte-monnaie bien garni. Les billets se négocient entrent 1604 et 1,1 million de dollars. Excusez du peu.

«Ils pensent que je suis fou»

«Je sais que beaucoup pensent que je suis fou de refaire ça. Mais je serais encore plus fou de ne pas le refaire», clame Billy McFarland dans un communiqué posté sur X. Il promet aux «aventuriers» qui lui font confiance de «contribuer à écrire l'histoire».

Une approche intrigante, surtout quand on parcourt les publications Instagram du festival. De nombreux «aventuriers» du premier Fyre Festival se plaignent encore de ne pas avoir été remboursés.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et si vous envisagez d'acheter le billet le moins cher, qu'obtiendriez-vous? A ce tarif, vous n'aurez qu'un accès à l'événement, qui se targue d'accueillir des artistes locaux et internationaux, sans en révéler les noms. Pas de logement, pas de restauration, pas de billet d'avion.

Prometheus, le graal

À l'inverse, si vous êtes joueur et fortuné, le pack «Prometheus» à 1'105'000 dollars (pour être tout à fait précis) vous ouvre les portes d'une expérience exclusive sur trois jours. Vous pourrez y convier sept de vos proches pour profiter ensemble du festival et de ses activités, présentées comme des «expériences uniques dans des lieux reculés» ou des «excursions qui repoussent les limites».

Le pack inclut également un chauffeur privé disponible en permanence, un concierge dédié et un accès à la marina Prometheus, un yacht luxueux à quatre cabines. Pour couronner le tout, vous bénéficierez d'un vol charter privé de Miami-Cancun via «FYRE AIR», suivi d'un transfert en hélicoptère jusqu'à l'île.

Si la promesse fait rêver, le prix ramène brutalement sur terre. À 46'000 dollars par jour et par personne, cette expérience VIP est loin d'être accessible à tous. Une facture salée qui pourrait ne pas justifier le rapport qualité-prix proposé.

Le fiasco de 2017

Billy McFarland a déclaré avoir déjà vendu un billet «Prometheus», mais difficile de dire s'il s'agit d'un coup de bluff ou d'une réalité. Quelques billets avaient déjà été mis en vente en 2023 rapporte le «Washington Post», mais l'événement devait se dérouler... l'année dernière. Selon CNN, le projet avait été abandonné avant de renaitre en 2025. Lundi, McFarland a annoncé la mise en vente de 2000 billets pour la nouvelle version du Fyre Festival, sans qu'il soit encore clair si ces offres ont trouvé preneur.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Si les internautes restent sur leurs gardes, c'est sans doute parce que ce festival a déjà fait couler beaucoup d'encre, notamment après le documentaire Netflix retraçant le fiasco du premier Fyre Festival. Des festivaliers avaient déboursé des milliers de dollars pour se retrouver dans un chaos organisationnel, et de nombreux artistes avaient annulé leur venue avant même le début de l'événement.

Billy McFarland, condamné en 2018 à six ans de prison pour escroquerie, fraude électronique, fraude bancaire et fausses déclarations aux forces fédérales, pourrait-il cette fois redorer son image avec le Fyre Festival 2? Affaire à suivre.