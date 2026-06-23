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Une arrestation
Le Mexique saisit 24'400 litres de méthamphétamine

Les autorités mexicaines ont saisi 24'400 litres de méthamphétamine liquide à Los Mochis, dans l'Etat de Sinaloa. Cette opération, l'une des plus importantes du pays, a conduit à l'arrestation d'un individu, selon le ministère de la sécurité.
Publié: il y a 24 minutes
Un individu a été arrêté après la saisie de 24'400 litres de méthamphétamine liquide. (image d'illustration)
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités mexicaines ont intercepté 24'400 litres de méthamphétamine liquide, a annoncé lundi le ministère de la sécurité. Il s'agit de la deuxième saisie la plus importante de cette drogue jamais réalisée dans le pays.

La substance a été découverte dans une région où opère le puissant cartel de Sinaloa, fondé par Joaquín «El Chapo» Guzmán, a précisé le ministère, ajoutant que deux tonnes de cocaïne avaient également été saisies dans deux autres États.

Le Mexique a multiplié les saisies de drogue et les arrestations depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain fait pression sur le Mexique pour freiner le trafic de drogue à travers la frontière entre les deux pays.

Une arrestation

La méthamphétamine a été découverte à Los Mochis, dans l'Etat de Sinaloa (nord-ouest), à l'intérieur de dizaines de conteneurs. Un homme a été arrêté au cours de cette opération, a ajouté le ministre mexicain de la sécurité Omar García Harfuch. Des affrontements entre factions du cartel de Sinaloa ravagent cette région depuis 2024, ayant fait des centaines de morts et de disparus.

Washington accuse le cartel de Sinaloa de trafic de fentanyl vers les Etats-Unis, où cette drogue de synthèse a provoqué des dizaines de milliers de morts par surdose ces dernières années, créant des tensions avec le Mexique. Le fondateur du cartel, Joaquín Guzmán, alias «El Chapo», purge une peine de prison à perpétuité aux États-Unis.

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