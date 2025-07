1/5 Méga montage dans la nuit : la nouvelle Mainstage du Tomorrowland est en place. Photo: x

Fynn Müller

Qui l'aurait cru? Malgré l'enfer de mercredi, Tomorrowland pourra ouvrir ses portes comme prévu vendredi! Les organisateurs ont monté une nouvelle scène principale sur le site pendant la nuit, après que la scène principale, construite à grands frais, a brûlé mercredi soir. Une photo officielle de la nouvelle scène n'a pas encore été publiée. Pour l'instant, il n'y a que des photos du montage pendant la nuit.

Dans le communiqué, le festival a tenu à rassurer les visiteurs: «Nos équipes travaillent jour et nuit, avec leur cœur et leur âme, pour rendre l'impossible possible: Tomorrowland Belgique 2025 ouvre ses portes aujourd'hui à 14 heures». Un set-up alternatif est prévu pour la Mainstage, très appréciée, et devrait ouvrir à 16 heures. «Sous réserve de modifications de dernière minute. Tous les artistes se produiront comme prévu à partir de 14 heures sur toutes les autres scènes».

Le scénario idéal s'est produit

Jeudi soir déjà, il était dit que les responsables travaillaient d'arrache-pied pour rendre l'impossible possible. Selon les organisateurs, deux scénarios se seraient présentés: soit la nouvelle scène principale était terminée et les artistes pouvaient s'y produire comme prévu, soit ils n'y parvenaient pas à temps et devaient changer leur programme.

Il est désormais clair que l'option 1 a été rendue possible. Les festivaliers de Tomorrowland peuvent donc se réjouir de la présence d'une scène principale, même si les gadgets sophistiqués et décors grandiloquents ont été supprimés cette année. L'équipe a travaillé presque toute une année sur la scène incendiée. Et ils ont réussi à faire sortir de terre une toute nouvelle scène en une journée.