1/6 Voici ce qu'il reste de la grande scène de Tomorrowland jeudi. Photo: imago/Belga

Lucien Esseiva

«Nos équipes travaillent d'arrache-pied à la mise en place d'une nouvelle scène principale afin de maintenir la programmation comme prévu et de permettre aux concerts de se dérouler dans des conditions optimales et sécurisées». Selon le magazine «Resident Advisor», cette phrase figure dans un mail que les DJs du Tomorrowland ont reçu jeudi de la part des organisateurs.

«Sur la base de notre évaluation actuelle de la situation et compte tenu des informations que nous avons reçues des autorités et des pompiers, nous prévoyons (et ferons tout ce qui est en notre pouvoir) d'ouvrir le festival demain», poursuit le texte. Les organisateurs font donc tout pour que la scène principale, qui a brûlé, ne cause pas de dommages supplémentaires au festival et que les gens puissent faire la fête comme prévu.

Le jeudi matin 17 juillet 2025, lorsque le soleil s'est levé sur le site du festival Tomorrowland, l'ampleur de l'incendie de mercredi est apparue. A l'exception de l'ossature en acier de la scène principale, il ne restait plus rien de la magnifique construction. Les organisateurs font maintenant une déclaration émotionnelle sur les médias sociaux.

«Il est impossible d'exprimer par des mots ce que nous ressentons», écrivent-ils. Selon eux, la scène principale était bien plus qu'une simple salle de spectacle. «Ce n'était pas seulement une scène. C'était un monde vivant, qui respirait. Depuis la toute première esquisse sur une feuille blanche jusqu'aux innombrables heures de design conceptuel, de collaboration artistique, d'ingénierie, d'artisanat et de construction, chaque pièce portait une partie de notre âme».

Travailler toute la nuit pour trouver des solutions

Malgré la perte de la scène principale, les portes de Dreamville – le nom du camping du festival – ont été ouvertes jeudi matin à dix heures et les visiteurs ont pu entrer sur le site. L'équipe a travaillé toute la nuit pour trouver des solutions pour la scène principale. «Les autres scènes ou zones du site du festival ne sont pas concernées», poursuit le communiqué.

Les organisateurs veulent annoncer dans les heures à venir comment le Tomorrowland pourra se dérouler sans problème même sans scène principale. On ne sait toujours pas ce qui a déclenché l'incendie. Une piste qui pourrait expliquer le drame serait un problème pyrotechnique.