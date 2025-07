1/11 Ronny Tschanz avait prévu de faire la fête ce week-end à Tomorrowland. Photo: Lecteur de Blick

Fynn Müller et Georg Nopper

Ronny avait prévu de faire la fête ce week-end au festival Tomorrowland de Boom, en Belgique. Mais ses projets ont été grandement perturbés par l'incendie qui a ravagé mercredi 16 juillet la grande scène du festival. «C'est incroyablement triste, déclare ce lecteur de Blick âgé de 35 ans. Cette année, c'est la cinquième fois que j'ai des billets pour le festival. Ce n’est pas pour rien qu’on y dit: 'Welcome home!»

Mais ce «chez-soi», Ronny l'a désormais perdu. «La douleur me va droit au cœur. Ce n’est pas juste un festival. C’est un rassemblement d’amis venus du monde entier, un lieu magique qui, sans sa scène principale, ne sera plus jamais comme avant.»

Du côté de Fabian, la stupeur est tout aussi grande. Mercredi en début de soirée, il n'en a pas cru ses yeux lorsqu'il a découvert sur son téléphone un article annonçant la terrible nouvelle. «J’ai été choqué», confie cet autre lecteur de Blick âgé de 50 ans à Blick.

Vols déjà réservés

Avec ses amis, ils avaient prévu de se rendre à Boom pour le deuxième week-end du festival (du 25 au 27 juillet). «Depuis 20 ans, je rêve d'aller un jour Tomorrowland.» Pendant des années, Fabian avait tenté d'acquérir des billets, sans jamais y parvenir. Mais cette fois, grâce à un ami, il avait enfin pu obtenir des entrées. Et pas n'importe lesquelles: «Nous avions des places VIP, juste à côté de la scène principale... qui a maintenant complètement brûlé.»

Mais le problème ne s'arrête pas là pour Fabian et ses amis, qui doivent revoir tous leurs plans: «Nous avions déjà réservé les vols et l'hôtel.... Je dois maintenant discuter avec mon collègue pour voir si nous allons quand-même partir ou non.»

Déception, certes, mais soulagement

Malgré la déception, Fabian se dit tout de même soulagé: «Je suis heureux que cela soit arrivé maintenant et pas pendant le festival.» L'absence de blessés est la plus belle nouvelle qui soit à ses yeux. Quant à la suite, rien n'est encore clair. Fabian assure que ses amis et lui se rendront très certainement à Bruxelles la semaine prochaine. Après tout, les vols sont déjà réservés. Reste à savoir s'ils rejoindront le site du festival, situé à environ 30 km de la capitale belge. «Si ce n'est pas le cas, on se contentera de visiter la ville.»

Pour l'heure, les organisateurs de Tomorrowland ont décidé de maintenir le festival, même sans sa grande scène. Mais quoi qu'il arrive en définitive, Fabian estime qu'une chose est plus importante que tout le reste: «Le respect des gens qui ont mis tout cela en place. Je ne veux pas me plaindre, même si ce serait bien sûr dommage de ne pas pouvoir y aller.»

Plein soutien à l'organisation

Pour Ronny aussi, il faut impérativement soutenir les organisateurs. «J'attends d'abord de voir comment les choses vont évoluer. En principe, je vais rester fidèle à Tomorrowland, surtout en ces temps difficiles.» Le jeune Suisse l'assure: «Il y a encore 15 autres scènes qui sont tout aussi géniales.»



De leur côté, l'organisation de Tomorrowland a indiqué que le premier week-end du festival se déroulerait sans la grande scène, mais qu'une solution était activement recherchée en vue du second week-end. Pour Fabian, l'espoir de profiter pleinement du festival dont il rêve depuis 20 ans reste donc envisageable.