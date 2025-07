Un terrible incendie a détruit mercredi la grande scène du célèbre festival Tomorrowland, en Belgique. Pour de nombreux festivaliers, y compris de Suisse, la douleur est grande et l'incertitude est désormais totale. Deux lecteurs de Blick témoignent.

Pour ces Suisses, l’incendie à Tomorrowland a détruit bien plus qu’une scène

1/11 Ronny Tschanz avait prévenu de faire la fête ce week-end à Tomorrowland. Photo: Lecteur de Blick

Fynn Müller et Georg Nopper

Ronny Tschanz veut faire la fête ce week-end au Tomorrowland de Boom, en Belgique. Mais aujourd'hui, ses projets de festival sont menacés. «L'incendie de la scène principale me rend incroyablement triste, déclare le Bâlois. Cette année, c'est la cinquième fois que j'ai des billets pour le festival. »

Ce n'est pas pour rien qu'on y dit: «Welcome home!». Ce chez-soi est désormais détruit, déclare le lecteur de Blick, déçu. «La douleur me va droit au cœur. Ce n'est pas seulement un festival. C'est un rassemblement d'amis du monde entier, un lieu magique qui, sans scène principale, ne sera plus comme avant.»

Lorsque Fabian, 50 ans, de Soleure, consulte son téléphone portable mercredi en début de soirée, il n'en croit pas ses yeux. Son collègue lui a envoyé le lien de notre article sur le Tomorrowland en feu. «J'ai été choqué», confie le Soleurois à Blick.

Vols déjà réservés

Il aurait assisté avec quelques amis au deuxième week-end (du 25 au 27 juillet) du festival de musique. «Depuis 20 ans, mon grand souhait est de participer un jour à Tomorrowland». Pendant des années, il n'a pas eu de chance et n'a pas pu obtenir de billets. Cette année, il a réussi à se procurer des billets par l'intermédiaire d'un collègue. «Nous avons même des billets VIP, dans une zone juste à côté de la scène principale, qui a maintenant complètement brûlé.»

Fabian ajoute «Nous avons déjà réservé nos vols ainsi que l'hôtel.» Mais l'enfer des flammes a bouleversé ses plans. «Je dois maintenant discuter avec mon collègue pour savoir si nous voulons tout de même partir ou non.»

De la chance dans la malchance

Malgré le choc, le Soleurois est aussi soulagé: «Je suis heureux que cela soit arrivé maintenant et pas pendant le festival.» La nouvelle que personne n'a été blessé lui permet de respirer.

L'incertitude quant à la suite des événements pèse lourdement sur Fabian. Lui et ses collègues se rendront certainement à Bruxelles la semaine prochaine. Après tout, les vols sont déjà réservés. Mais il ne peut pas encore dire s'il se rendra également au festival. «Si ce n'est pas le cas, nous allons simplement visiter un peu la ville.»

Pour le Soleurois, une chose est particulièrement importante: «Le respect des gens qui ont mis tout cela en place. C'est pourquoi je ne veux pas me plaindre, même si ce serait bien sûr dommage de ne pas y aller.»

Pour Ronny aussi, le soutien des organisateurs est prioritaire. «Nous attendons d'abord de voir comment les choses vont évoluer. En principe, nous restons fidèles à Tomorrowland en ces temps difficiles. Il y a encore 15 autres scènes qui sont tout aussi géniales.»

Le festival devrait quand même avoir lieu

Selon une porte-parole, le festival devrait avoir lieu malgré l'incendie, mais sans la scène principale. On travaille d'arrache-pied à une solution pour le prochain week-end du festival, peut-on lire dans un communiqué. D'autres mises à jour et informations détaillées seront communiquées dès que possible.

Vous avez acheté un billet pour Tomorrowland ou vous êtes déjà en route? Alors n'hésitez pas à contacter notre numéro de lecteurs reporter au 079 813 80 41 ou à l'écrire directement dans les commentaires.