Un séisme de magnitude 3,4 a frappé le nord des Pays-Bas vendredi, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans la région. Le tremblement de terre, lié à l'extraction de gaz, a été ressenti à Zeerijp, dans la province de Groningue.

Un tremblement de terre a secoué le nord des Pays-Bas. (image d'illustration)

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 3,4 a secoué une région du nord des Pays-Bas vendredi, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans cette zone sujette aux tremblements de terre dus à l'extraction de gaz.

Le séisme a été ressenti à 01H16 (00H16 GMT) dans le village de Zeerijp, dans la province de Groningue, a indiqué l'Institut royal de météorologie (KNMI). Il s'agit du «troisième (séisme) plus puissant jamais enregistré» dans la région, a-t-il précisé.

Aucun blessé

Aucun blessé n'a été signalé, mais l'Institut des dommages miniers de Groningue a déclaré avoir reçu 66 signalements de dommages, dont douze de résidents qui ont signalé «une situation d'urgence critique».

«Le violent séisme de la nuit dernière est profondément choquant», a déclaré sur X le Premier ministre démissionnaire Dick Schoof. «Il témoigne des conséquences persistantes de l'extraction de gaz dans la province», a-t-il ajouté.

En 2024, le gisement de gaz de Groningue, le plus grand d'Europe, a finalement été fermé après des décennies de séismes qui ont traumatisé la population locale. Ces évènements, proches de la surface, sont dus aux poches de vide formées avec l'extraction de gaz, Le KNMI ignore quand ils cesseront. «Leur nombre diminuera, de même que celui des séismes les plus violents. Cependant, cela pourrait prendre de nombreuses années», a expliqué l'institut.