Un politicien américain imite Trump et sa popularité explose

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, se positionne comme un adversaire de Donald Trump. Il attaque le président américain avec des publications similaires sur les réseaux sociaux et des produits dérivés. Les chiffres le montrent: sa stratégie fonctionne.

1/5 Gavin Newsom a de bonnes raisons de se réjouir. Photo: Anadolu via Getty Images

Daniel Macher et Fabrice Obrist

«Nous devons combattre le feu par le feu.» C'est avec ces mots que Gavin Newsom a sonné la charge contre le président Donald Trump et préparé son électorat aux élections de mi-mandat de 2026. Difficile d'ignorer le gouverneur démocrate sur les réseaux sociaux dernièrement: depuis plusieurs jours, il fustige Donald Trump.

Récemment, il a proposé d'envoyer la Garde nationale en Louisiane, Etat républicain, où le taux d'homicides est quatre fois plus élevé qu'en Californie. Une attaque flagrante contre l'approche de Trump, qui a déployé des troupes dans les grandes villes démocrates pour faire respecter l'ordre public. Mais la stratégie de Gavin Newsom est-elle vraiment efficace et sérieuse? Génie politique ou platitude embarrassante?

L'approche de Gavi Newsom est concise, directe et provocatrice. Il utilise les figures de style de Trump et les retourne contre lui. Sur Internet au moins, sa tactique semble porter ses fruits. Depuis le début du mois, le nombre d'abonnés à la chaîne X de son service de presse a plus que doublé, pour atteindre plus de 500'000 utilisateurs.

Voici les quatre actions les plus importantes du gouverneur démocrate, dans lesquelles il a «imité» Trump et sa politique.

Il publie comme Trump

L'équipe de Gavin Newsom a commencé à copier le style de Trump sur les réseaux sociaux et notamment sur la plateforme X: publications en majuscules, surnoms provocateurs comme «TINY HANDS», messages «Breaking News» exagérés et menaces humoristiques.

Cette forme de moquerie a été perçue par beaucoup comme une contre-attaque courageuse et divertissante. Cette méthode a suscité une grande attention. Mais les critiques mettent en garde contre le fait que Gavin Newsom pourrait tourner le débat politique en ridicule avec cette mise en scène.

Il copie les produits dérivés de Trump

Si vous ouvrez la boutique de produits dérivés de Gavin Newsom, vous serez submergé de motifs à l'effigie de Trump. Par exemple, une casquette rouge avec des lettres blanches rappelle la casquette MAGA de Trump, mais au lieu de «Make America Great Again», il est écrit «Newsom avait raison sur tout». Vous pouvez également acheter une tasse avec l'inscription «Newsom 2026», dont l'écriture rappelle fortement le motif «Trump 2024» du président américain.

Enfin, vous pouvez même acheter une Bible pour la modique somme de 100 dollars, qui, d'après la boutique en ligne, est déjà épuisée. Une imitation flagrante de la stratégie de Trump, qui vend également une Bible à 60 dollars. Cette stratégie semble porter ses fruits pour Gavin Newsom: selon GQ, le gouverneur a gagné 300'000 dollars grâce à ces produits dérivés en seulement 24 heures.

Lutte contre le découpage électoral républicain

Gavin Newsom s'est aussi lancé dans la lutte pour les circonscriptions électorales. Après que le Texas a annoncé vouloir réorganiser les circonscriptions électorales afin d'éliminer des sièges démocrates, Gavin Newsom a exigé la même chose en Californie, mais dans le sens inverse.

De cette façon, il se positionne non seulement comme un opposant à Trump, mais aussi comme un combattant contre les stratégies républicaines visant à saper les majorités démocrates. Ce faisant, Gavin Newsom a renforcé son image d'opposant déterminé contre Trump et son parti.

Déploiement d'équipes de police spéciales

Pour contrer les déploiements de la Garde nationale par Trump, Gavin Newsom a pris ses propres mesures de sécurité locale. Il a déployé des équipes dites de lutte contre la criminalité dans les régions de Californie où le taux de criminalité est élevé.

En parallèle, il a souligné la baisse de la criminalité dans tout l'Etat. Il a insisté sur le fait que la Californie s'appuie sur la coopération plutôt que sur des déploiements militaires précipités comme ceux tentés par Trump. Voilà comment l'on obtient de «vrais résultats», peut-on lire sur son site Internet.

Jusqu'à présent, la stratégie anti-Trump de Gavin Newsom semble efficace. Outre les revenus générés par les produits dérivés et le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, la popularité du démocrate augmente aussi.

Selon un sondage récemment publié par Morning Consult, 19% des électeurs démocrates et proches des démocrates soutiennent actuellement le gouverneur. En juin, ce chiffre était de 11%.