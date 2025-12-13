Un Boeing 777 de United Airlines a fait demi-tour à Washington Dulles après une défaillance de moteur au décollage. L'incident a provoqué un incendie près de la piste, mais l'avion a atterri en sécurité. Les 290 passagers et membres d'équipage sont indemnes.

Un moteur de Boeing 777 prend feu à l’aéroport de Washington

Un moteur de Boeing 777 prend feu à l’aéroport de Washington

AFP Agence France-Presse

Un Boeing 777-200ER de la compagnie américaine United Airlines a dû faire demi-tour samedi après son départ de l'aéroport de Washington Dulles, à destination de Tokyo Haneda, après une défaillance de moteur au décollage qui a provoqué un incendie aux abords de la piste, ont indiqué plusieurs sources à l'AFP.

«Peu après le décollage, le vol United 803 est retourné à Washington Dulles et s'est posé en toute sécurité pour régler un problème de perte de puissance de l'un de ses moteurs», a expliqué la compagnie aérienne, assurant qu'aucun blessé n'avait été signalé parmi les 275 passagers et quinze membres d'équipage.

La piste a été fermée

Ces derniers devraient rallier leur destination initiale, l'aéroport de Tokyo Haneda, à bord d'un avion différent dont le départ est prévu plus tard dans la journée de samedi. D'après une porte-parole de l'aéroport de Dulles, le plus grand de la capitale américaine, l'avion a décollé vers 12H20 (17H20 GMT) et «a enflammé des broussailles près de la piste de décollage».

«L'incendie a été éteint et l'appareil est revenu à Dulles, se posant en toute sécurité aux alentours de 13H30 et il a été examiné par les pompiers de l'aéroport», a-t-elle poursuivi. La piste concernée a dû être fermée «pendant un temps limité mais Dulles dispose de plusieurs pistes et les autres opérations de vols n'ont pas été affectées», a affirmé la porte-parole.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a expliqué que l'avion était retourné à Dulles après avoir subi une «défaillance de moteur lors de son départ», sans autre détail. Il va enquêter sur cet incident. Sollicitée par l'AFP, l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) n'a pas répondu dans l'immédiat. Le constructeur aéronautique Boeing a renvoyé vers la compagnie aérienne pour toute information.

Au moment du décollage

Selon des signalements mentionnés par le site spécialisé AirLive, l'avion a subi un incendie de moteur au moment du décollage et c'est ce qui a déclenché les flammes en bord de piste. «A la suite de l'incident, l'avion a été aperçu en train de manoeuvrer (...) pour se délester de carburant, une procédure cruciale de sécurité pour réduire le poids de l'avion avant de tenter un atterrissage d'urgence», a-t-il expliqué.

D'après l'immatriculation fournie par le site, cet appareil a été livré en novembre 1998 à Continental Airlines - qui a été absorbé plus tard par United Airlines - et il est équipé de deux moteurs General Electric (devenu GE Aerospace en 2024).