Un homme a survécu après s'être accroché à l'extérieur d'un train rapide autrichien samedi soir. Descendu pour fumer à Sankt Pölten, il a réussi à monter à bord après un arrêt d'urgence, selon la compagnie ferroviaire ÖBB.

Un homme a survécu après s'être accroché à l'extérieur d'un train rapide autrichien samedi soir. (Image d'illustration) Photo: imago images/photosteinmaurer.com

AFP Agence France-Presse

Un homme a survécu après s'être accroché samedi soir à l'extérieur d'un train rapide autrichien dans lequel il a pu monter après un arrêt d'urgence, a indiqué dimanche la compagnie ferroviaire nationale autrichienne ÖBB.

L'homme était descendu du train pour une pause cigarette sur le quai quand celui-ci est reparti à Sankt Pölten, à l'ouest de Vienne, a déclaré à l'AFP le porte-parole des ÖBB Herbert Hofer. Le train Railjet, qui reliait Zurich à la capitale autrichienne, a quitté Sankt Pölten à l'heure prévue, mais est arrivé à Vienne avec sept minutes de retard, a précisé Herbert Hofer.

«C'est irresponsable!»

Citant un passager à bord, le tabloïd autrichien Heute a rapporté que l'homme, qui était descendu pour fumer sur le quai, a sauté dans l'espace entre deux voitures après que le train eut commencé à redémarrer. «C'est irresponsable, ce genre de chose finit généralement par causer la mort de quelqu'un», déclaré Herbert Hofer.

L'homme, un Algérien de 24 ans, a tapé aux vitres pour attirer l'attention, selon Heute, ce qui a conduit le conducteur du train à actionner le frein d'urgence. Puis le personnel du train a pu le faire monter à bord. Le passager imprudent a été emmené par la police après l'arrivée du train à la gare de Meidling à Vienne, a rapporté Heute.

En janvier, un Hongrois de 40 ans a survécu après s'être accroché à un train à grande vitesse allemand pendant 32 km, également après que celui-ci eut démarré pendant sa pause cigarette.