Un couple échappe de peu à un violent accident à Fribourg

Une collision entre une voiture et deux trains s'est produite vendredi soir à Villaz-St-Pierre (FR). Aucun blessé n'est à déplorer, les occupants ayant pu sortir à temps du véhicule. La ligne Romont-Fribourg a été interrompue pendant trois heures et demie.

Aucun blessé dans l'accident, mais la ligne Romont-Fribourg a été interrompue pendant trois heures et demie vendredi soir. Photo: Police cantonale fribourgeoise

ATS Agence télégraphique suisse

Une collision entre une voiture et deux trains est survenue vendredi soir à un passage à niveau à Villaz-St-Pierre (FR). Aucun blessé n'est à déplorer, les occupants ayant pu sortir à temps du véhicule. La ligne ferroviaire entre Romont et Fribourg a été interrompue durant trois heures et demie.

Les faits se sont déroulés vers 19h45. Un automobiliste de 70 ans circulait en direction de Villaz-St-Pierre quand sa voiture est sortie de la route au passage à niveau dans le village, a indiqué samedi la Police cantonale fribourgeoise. Le véhicule est alors resté bloqué au milieu des voies ferrées, précise le communiqué.

Le train a pu continuer sa route

Grâce à l’intervention de tiers, l’automobiliste et sa passagère ont pu être évacués, alors que les barrières s'abaissaient. Peu de temps après, un train régional circulant de Fribourg en direction de Romont a percuté la voiture immobilisée, suivi par le train IC circulant en sens inverse. Personne n'a été blessé.

Le train régional a pu continuer jusqu’à Bulle, alors que 450 passagers du deuxième train ont été pris en charge par un autre train jusqu'à Fribourg. Le trafic ferroviaire a été interrompu et une déviation pour la circulation routière a été mise en place. Une enquête doit déterminer les circonstances de l'accident.