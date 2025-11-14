DE
FR

13 mois de prison
Un homme de Banksy condamné après le vol de «La fille au ballon»

Un homme a été condamné à 13 mois de prison pour avoir volé en 2024 l’œuvre «La fille au ballon» du street-artist Banksy, a indiqué vendredi la police de Londres. Larry Fraser avait plaidé coupable mercredi du vol de cette estampe.
Publié: 21:19 heures
Partager
Écouter
L'œuvre de «La fille au ballon» avait été retrouvée deux jours après l'arrestation du voleur. (image d'illustration)
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un homme de 49 ans a été condamné à 13 mois de prison pour le vol d'une œuvre du street-artist Banksy en 2024, «La fille au ballon», a annoncé vendredi la police de Londres.

Larry Fraser avait plaidé coupable mercredi du vol de cette oeuvre représentant une petite fille vêtue d'une robe tendant la main vers un ballon rouge en forme de coeur. Estimée à 270'000 livres (plus de 282'000 francs), cette estampe avait été dérobée dans une galerie londonienne en 2024.

Retrouvée deux jours après

Visage masqué, ganté, le coupable s'était introduit dans la galerie en forçant ses portes avec un marteau, a détaillé la police dans son communiqué. Les enquêteurs avaient pu l'arrêter moins de 48 heures après les faits grâce à des vidéos de caméras de surveillance le montrant en train de charger l'œuvre dans une camionnette.

L'œuvre avait été retrouvée, intacte, deux jours après l'arrestation de Larry Fraser. Le graffiti original était apparu pour la première fois en 2002 sur le pont de Waterloo dans le sud de Londres, et reste l'un des plus connus du mystérieux artiste originaire de Bristol.

En 2018, l'artiste avait fait sensation lorsqu'un exemplaire de «La fille au ballon» s'était partiellement autodétruit en pleine vente aux enchères.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus