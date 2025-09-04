Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

Un funiculaire historique a déraillé dans le centre de Lisbonne, faisant au moins 15 morts et 23 blessés. Mais que s'est-il concrètement passé? Blick fait le point sur les éléments connus à ce stade.

Voici ce que l'on sait du tragique accident de funiculaire à Lisbonne

1/4 Le funiculaire «Elevador da Gloria» est complètement détruit après son tragique déraillement. Photo: keystone-sda.ch

Janine Enderli

La nouvelle a choqué tout le monde: mercredi soir, le funiculaire historique «Elevador da Gloria» a déraillé à Lisbonne, tuant quinze personnes et en blessant 23 autres, parfois grièvement. Si la situation reste floue pour l'instant, Blick fait le point sur les éléments connus à ce stade:

1 Que s'est-il passé?

Après avoir déraillé, le funiculaire a percuté de plein fouet la façade d’une maison. Le wagon qui est rentré dans le mur a été entièrement pulvérisé, comme en témoignent les images prises sur le lieu du drame. Pour au moins quinze personnes, il était déjà trop tard lorsque les secours sont arrivés. «La plupart ne bougeaient plus, elles étaient inconscientes», raconte un témoin.

Les images diffusées à la télévision montraient la rame renversée sur le flanc, gravement endommagée. Sur des images diffusées en direct sur plusieurs chaînes, on distinguait de longs panaches de fumée et des amas de débris. On entendait également les sirènes retentir sans interruption, tandis que les équipes de secours étaient à pied d'oeuvre pour retrouver les victimes.

2 Qui sont les victimes?

On ne le sait pas encore. Les autorités n’ont pas communiqué la nationalité des personnes décédées, mais plusieurs étrangers figureraient parmi elles, laissant penser que plusieurs touristes comptent parmi les victimes. Une demande adressée par Blick au Département fédéral des affaires étrangères est toujours en attente de réponse. Outre les quinze morts, on dénombre neuf blessés graves et quatorze plus légers.

3 Quelle est la cause de l'accident?

Officiellement, la cause de l'accident n'a pas encore été établie. Les premières hypothèses penchent toutefois vers une défaillance technique. Selon les premiers éléments évoqués à ce stade, le drame pourrait avoir été provoqué par la rupture d’un câble de traction. La piste d’un dysfonctionnement des freins est également examinée. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire.

4 Que disent les autorités?

Le maire de la ville, Carlos Moedas, s’est dit profondément choqué. Dans une interview accordée à la chaîne portugaise SIC Notícias, il a déclaré: «C’est une soirée terrible pour Lisbonne, vraiment terrible.» Selon lui, jamais un funiculaire de la capitale n’avait connu un tel accident.

Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a déploré «profondément» l'accident, appela à ce qu'une enquête soit menée «sans délai par les autorités compétentes». La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pour sa part adressé ses condoléances aux familles des victimes. Une journée de deuil national a été décrétée jeudi 4 septembre.

5 Qu'ont vu les témoins présents sur place?

Une témoin a raconté au micro de SIC Notícias que le train avait déraillé dans un fracas assourdissant, glissé le long de la rue en pente avant de venir s’écraser contre un bâtiment de la place des Restauradores, en plein cœur de la capitale portugaise. «C’était d’une violence inouïe, moi et d’autres passants avons pris la fuite», a-t-elle confié. Selon la jeune femme, encore très marquée par la scène, les secours et la police sont arrivés rapidement sur place.

6 Que sait-on du funiculaire impliqué?

Inauguré en 1885, l'«Elevador da Gloria» est l'un des trois funiculaires historiques de Lisbonne. Il relie la place centrale Praça dos Restauradores au quartier de Bairro Alto, situé plus en amont, sur une distance d'environ 200 mètres. Le funiculaire est aujourd'hui principalement une attraction touristique, mais il n'en reste pas moins utilisé par de nombreux locaux pour qui le trajet à pied est trop raide.