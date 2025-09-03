Dans la capitale portugaise Lisbonne, le funiculaire populaire «Elevador da Glória» a déraillé. De nombreux morts et blessés sont à déclarer.

Il y aurait plus de 15 morts dans le déraillement du funiculaire à Lisbonne

1/2 L'un des célèbres funiculaires de Lisbonne a été victime d'un grave accident. Photo: keystone-sda.ch

Janine Enderli et Mathilde Jaccard

Le déraillement du célèbre funiculaire Elevador da Glória dans un quartier très touristique du centre de Lisbonne a fait mercredi au moins 15 morts et 18 blessés, dont cinq dans un état grave, a annoncé un responsable des secours. Toutes les victimes ont été dégagées des gravats de l'accident, a indiqué Tiago Augusto, responsable du service d'urgences médicales (Inem), qui a ajouté que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans être en mesure de préciser leur nationalité. «C'est une tragédie! Lisbonne est en deuil, une situation inédite dans notre ville», a déclaré Carlos Moedas, maire de la ville.

Le gouvernement portugais a décrété une journée de deuil national jeudi. «Un tragique accident de l'ascenseur de la Gloria (...) a provoqué la perte irréparable de vies humaines, qui a endeuillé leurs familles et consterné le pays», précise le texte du décret fourni à l'agence Lusa par le cabinet du Premier ministre Luis Montenegro.

Des vidéos montrent des passants fuyant le lieu de l’accident dans un mouvement de panique, par crainte que d’autres wagons ne se détachent à leur tour. Certains passagers, pris de peur, ont même sauté par les fenêtres. Selon la chaîne SIC, l’accident aurait été provoqué par la rupture d’un câble de l’installation. Aucune communication officielle sur les causes de l'accident n'a encore été révélée.

Vingtaine de blessés

La directrice de la protection civile, Margarida Castro Martins, a déclaré à l’agence Lusa qu’il y avait une vingtaine de blessés: les victimes souffrent de fractures ouvertes et de traumatismes. Au moins sept des blessés ont été transportés à l'hôpital de São José, a indiqué une source officielle. Les hôpitaux Santa Maria et São Francisco Xavier ont également accueilli des blessés.

Une témoin a raconté au média SIC que le wagon impliqué dans l’accident s'était «écrasé comme un carton». Selon elle, la cabine se serait mise en mouvement de façon soudaine avant de s'exploser «avec une brutalité extrême» contre la façade d’un immeuble. Un autre témoin a ajouté: «J’ai entendu une énorme détonation, puis les cris des passagers. La police est arrivée, suivie des ambulances, qui ont commencé à évacuer les victimes. Je n’ai pas vu de sang, mais beaucoup de personnes ne bougeaient pas. Elles devaient être inconscientes», a raconté ce jeune homme.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a présenté ses condoléances sur X. «C'est avec tristesse que j'ai appris le déraillement du célèbre ascenseur de la Glória. Mes condoléances vont aux familles des victimes.» L'Elevador da Glória, capable de transporter jusqu'à 42 personnes, est l'une des icônes de Lisbonne et est très populaire auprès des touristes visitant la ville.

