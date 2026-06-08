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Un «expansionnisme déguisé»
Taïwan juge «provocatrice» l'opération maritime de Pékin

Taïwan a qualifié de «provocatrice» l'opération maritime menée par la Chine dans les eaux à l'est de l'île. Les autorités dénoncent un expansionnisme déguisé susceptible de menacer la stabilité de la région.
Publié: il y a 54 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
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La Chine s'est lancée dans une «opération», en réponse aux discussions entre le Japon et les Philippines sur leurs frontières. (Image d'illustration)
Photo: imago/China Foto Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Taïwan a jugé lundi «provocatrice» l'opération maritime menée par la Chine dans les eaux situés à l'est de l'île. Le gouvernement estime qu'il s'agit d'un «expansionnisme déguisé».

Des navires chinois sont engagés dans une «opération d'application de la loi», selon les médias d'Etat chinois, en réponse aux discussions récentes entre le Japon et les Philippines sur leurs frontières maritimes.

Tokyo et Manille ont annoncé la semaine dernière le lancement de pourparlers formels «pour délimiter la frontière maritime» de leurs zones économiques exclusives et du plateau continental, dans les eaux à l'est de Taïwan. Pékin considère cette île comme partie intégrante de son territoire et a qualifié ces discussions d'«illégales».

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«Ce n'est rien d'autre qu'un expansionnisme déguisé qui menace la paix et la stabilité régionales», a déclaré Joseph Wu, chef du Conseil de la sécurité nationale de Taïwan, sur X. Le ministre taïwanais de la défense, Welligton Koo, a qualifié les opérations chinoises de «provocatrices».

Il y voit une «opération de guerre cognitive» visant à faire valoir que les eaux au large de la côte est de Taïwan relevaient de «la juridiction d'application» de la Chine, a-t-il exposé à la presse lundi.

Les garde-côtes taïwanais ont déployé sept navires de patrouille pour participer à la surveillance des bateaux chinois. Ils ont ensuite déclaré dimanche avoir «expulsé» quatre bâtiments chinois des eaux situées à la pointe sud de l'île. Les navires se sont depuis déplacés plus à l'est, ont indiqué lundi les garde-côtes taïwanais.

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