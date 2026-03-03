Un drame évité de justesse en Californie Une skieuse suspendue à un télésiège à 20 mètres du sol

À Big Bear en Californie une skieuse de 21 ans a glissé d’un télésiège en marche et s’est retrouvée suspendue dans le vide. Retenue in extremis par sa sœur jumelle et une amie, elle affirme avoir cru mourir. La vidéo a dépassé 16 millions de vues.